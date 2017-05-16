Ювентус планирует продлить Манджукича

«Ювентус» планирует подписать новое соглашение с нападающим Марио Манджукичем.

Контракт 30-летнего хорвата рассчитан до лета 2019 года. В Турине полагают, что Манджукич – один из символов клубного духа.

Манджукич может продлить контракт до 2020 года, а его зарплата вырастет: вместо 3,5 миллиона евро он вместе с бонусами будет получать более 5 миллионов.

В этом сезоне Манджукич в схеме 4-2-3-1 играет у Массимилиано Аллегри на левом фланге атаки.