Ювентус планирует продлить Манджукича

«Ювентус» планирует подписать новое соглашение с нападающим Марио Манджукичем.
Контракт 30-летнего хорвата рассчитан до лета 2019 года. В Турине полагают, что Манджукич – один из символов клубного духа.
Манджукич может продлить контракт до 2020 года, а его зарплата вырастет: вместо 3,5 миллиона евро он вместе с бонусами будет получать более 5 миллионов.
В этом сезоне Манджукич в схеме 4-2-3-1 играет у Массимилиано Аллегри на левом фланге атаки.
Источник — Euro-football
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