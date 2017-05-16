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Ювентус планирует продлить Манджукича

Хорватский нападающий останется в «старой синьоре» до 2020 года

  • 16.05.2017 20:24
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Метки
ФК Ювентус. Марио Манджукич
© ФК Ювентус. Марио Манджукич
«Ювентус» планирует подписать новое соглашение с нападающим Марио Манджукичем.
 
Контракт 30-летнего хорвата рассчитан до лета 2019 года. В Турине полагают, что Манджукич – один из символов клубного духа.
 
Манджукич может продлить контракт до 2020 года, а его зарплата вырастет: вместо 3,5 миллиона евро он вместе с бонусами будет получать более 5 миллионов.
 
В этом сезоне Манджукич в схеме 4-2-3-1 играет у Массимилиано Аллегри на левом фланге атаки.

Источник — Euro-football

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