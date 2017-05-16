ОФИЦИАЛЬНО: Коваль и Рудько продлили контракты с Динамо

Вратари Артур Рудько и Максим Коваль, которые в нынешнем сезоне сменяют друг друга в рамке ворот «Динамо», продлили свои контракты с киевским клубом.

Отныне Артур связан контрактными обязательствами с «бело-синими» до 30 июня 2019 года, а Максим, соответственно, будет динамовцем как минимум до 30 июня 2020 года.

Отметим, что Рудько в нынешнем сезоне провел в составе первой команды во всех турнирах 23 матча (пропустил 24 мяча), а Коваль принял участие в шести матчах (пропустил 3 мяча).