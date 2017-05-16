Роман ЗОЗУЛЯ: «Я вирішив призупинити кар'єру гравця збірної України»

Форвард «Бетіса» Роман Зозуля вирішив призупинити кар'єру в збірній України.
«Я вирішив призупинити свою кар'єру гравця збірної України. Я довго до цього йшов. Але вважаю, що це рішення найкраще на данний момент. Я відавався команді кожного матчу. Я завжди готовий битися як в останнє. Зараз я чудово розумію, що я не є гравцем рівня збірної. В мене немає практики. Тільки найсильніші та кращі повинні бути у лавах збірної. Це моя особиста думка.
Я не хочу бути людиною, яка буде займати місце молодого та талановитого гравця. Я хочу бути не лише футболістом, який є в заявці збірної, а частиною великої футбольної сім'ї. Я готовий завойовувати місце в збірній. Готовий кожен матч викладатись як останній, рвати газон та серце за нашу країну на всіх фронтах гри команди.
Хочеться сказати, що я дуже вдячний кожному, хто висловлює мені довіру та підтримує у цей важкий час. Дякую вам, це мене надихає та забов'язує рухатись далі.Обіцяю, що я зроблю все, щоб бути достойним гравцем!
Коли в мене буде достатьно ігрової практики, та тренери побачать, що я є достойним бути гравцем збірної, я з гордістю вдягну футболку с тризубом на серці! Але зараз саме час дати дорогу тим хлопцям, які заслуговують проявити себе! Зараз я буду всіма думками з вами, моя сім'я!
Я не кажу допобачення - я просто хочу знову показати, що є достойним гравцем збірної України!», - написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.
Источник — Facebook.com
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И так все кому не лень смеялись над его вызовом в сборную.
Про сборную Кырыма давай, лишнехромосомный. Да и над сборной Раиссы все уже устали смеяться.
Да куда нам-ты ведь уже с Европы пишешь?Эрудированный ты ,наш!
ХОЧУ СДЕЛАТЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - Я ТОЖЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЮ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗА СБОРНУЮ!!! И ПУСТЬ НИКТО ДАЖЕ И НЕ ПЕРОСИТ
Вот как
Думаю, после этого все испугались, даже в лице посерели
с Зюзей также, он как неуловимый Джо в анекдоте... Ну, вы понекли, да?
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