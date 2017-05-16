Роман ЗОЗУЛЯ: «Я вирішив призупинити кар'єру гравця збірної України»

Форвард «Бетіса» Роман Зозуля вирішив призупинити кар'єру в збірній України.

«Я вирішив призупинити свою кар'єру гравця збірної України. Я довго до цього йшов. Але вважаю, що це рішення найкраще на данний момент. Я відавався команді кожного матчу. Я завжди готовий битися як в останнє. Зараз я чудово розумію, що я не є гравцем рівня збірної. В мене немає практики. Тільки найсильніші та кращі повинні бути у лавах збірної. Це моя особиста думка.

Я не хочу бути людиною, яка буде займати місце молодого та талановитого гравця. Я хочу бути не лише футболістом, який є в заявці збірної, а частиною великої футбольної сім'ї. Я готовий завойовувати місце в збірній. Готовий кожен матч викладатись як останній, рвати газон та серце за нашу країну на всіх фронтах гри команди.

Хочеться сказати, що я дуже вдячний кожному, хто висловлює мені довіру та підтримує у цей важкий час. Дякую вам, це мене надихає та забов'язує рухатись далі.Обіцяю, що я зроблю все, щоб бути достойним гравцем!

Коли в мене буде достатьно ігрової практики, та тренери побачать, що я є достойним бути гравцем збірної, я з гордістю вдягну футболку с тризубом на серці! Але зараз саме час дати дорогу тим хлопцям, які заслуговують проявити себе! Зараз я буду всіма думками з вами, моя сім'я!

Я не кажу допобачення - я просто хочу знову показати, що є достойним гравцем збірної України!», - написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.