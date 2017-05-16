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Роман ЗОЗУЛЯ: «Я вирішив призупинити кар'єру гравця збірної України»

Нападник «Бетіса» не бажає займати місце молодих у складі національної команди

  • 16.05.2017 18:45
  • 1854 просмотров
  • 16 комментария
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ФФУ. Роман Зозуля
© ФФУ. Роман Зозуля

Форвард «Бетіса» Роман Зозуля вирішив призупинити кар'єру в збірній України.

«Я вирішив призупинити свою кар'єру гравця збірної України. Я довго до цього йшов. Але вважаю, що це рішення найкраще на данний момент. Я відавався команді кожного матчу. Я завжди готовий битися як в останнє. Зараз я чудово розумію, що я не є гравцем рівня збірної. В мене немає практики. Тільки найсильніші та кращі повинні бути у лавах збірної. Це моя особиста думка.

Я не хочу бути людиною, яка буде займати місце молодого та талановитого гравця. Я хочу бути не лише футболістом, який є в заявці збірної, а частиною великої футбольної сім'ї. Я готовий завойовувати місце в збірній. Готовий кожен матч викладатись як останній, рвати газон та серце за нашу країну на всіх фронтах гри команди.

Хочеться сказати, що я дуже вдячний кожному, хто висловлює мені довіру та підтримує у цей важкий час. Дякую вам, це мене надихає та забов'язує рухатись далі.Обіцяю, що я зроблю все, щоб бути достойним гравцем!

Коли в мене буде достатьно ігрової практики, та тренери побачать, що я є достойним бути гравцем збірної, я з гордістю вдягну футболку с тризубом на серці! Але зараз саме час дати дорогу тим хлопцям, які заслуговують проявити себе! Зараз я буду всіма думками з вами, моя сім'я!

Я не кажу допобачення - я просто хочу знову показати, що є достойним гравцем збірної України!», - написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    ARIEC_F.K.ZARYA
      ARIEC_F.K.ZARYA, 16.05.2017 18:49
    +6
    Давно пора!!!
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    Валерій Заремба
      Валерій Заремба, 16.05.2017 18:51
    +14
    Ще більше поваги, а Тимощук пі..рас
    Ссылка
    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 16.05.2017 18:53
    -26
    Комментарий свернут. Показать
    И так все кому не лень смеялись над его вызовом в сборную.
    Ссылка
    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 16.05.2017 18:56
    +9
    Владимир Коробко, 16.05.2017 18:53
    И так все кому не лень смеялись над его вызовом в сборную.
    Про сборную Кырыма давай, лишнехромосомный. Да и над сборной Раиссы все уже устали смеяться.
    Ссылка
    skorposha
    online
      skorposha, 16.05.2017 19:00
    +12
    Сильно!
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    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 16.05.2017 19:08
    -27
    Комментарий свернут. Показать
    checna-ebet-russia-7, 16.05.2017 18:56
    Владимир Коробко, 16.05.2017 18:53
    И так все кому не лень смеялись над его вызовом в сборную.

    Про сборную Кырыма давай, лишнехромосомный. Да и над сборной Раиссы все уже устали смеяться.
    Да куда нам-ты ведь уже с Европы пишешь?Эрудированный ты ,наш!
    Ссылка
    valenok.21
      valenok.21, 16.05.2017 19:18
    -25
    Эгоист. А кто забивать за сборную будет? А кого толпа заводить будет на битие судей? А кто патриотизмом будет компенсировать недостаток мастерства и игровой практики?
    Ссылка
    DIM-C
      DIM-C, 16.05.2017 19:18
    +11
    Очередной достойный поступок!
    Ссылка
    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 16.05.2017 19:20
    +14
    Вот это правильно. Тимощук бы так не поступил, пока все футболки не собрал!
    Ссылка
    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 16.05.2017 19:29
    +6
    Владимир Коробко, 16.05.2017 19:08

    Да куда нам-ты ведь уже с Европы пишешь?Эрудированный ты ,наш!
    Шлендра, ты первая небось побежала за безвизом в Херсон. Кричала небось там: Да я только бандеровцам давала, только им.
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    dinozavr1001
      dinozavr1001, 16.05.2017 19:32
    -6
    чистой воды пиар ход
    Ссылка
    Юрий Бадеха
    online
      Юрий Бадеха, 16.05.2017 19:40
    +2
    dinozavr1001, 16.05.2017 19:32
    чистой воды пиар ход
    я сразу понял шо ти болела щактара посмотрел в профиль точно я бил прав ну ти и скот
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    Саша Гайдай
      Саша Гайдай, 16.05.2017 19:52
    +2
    молодець!
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    Karadok
    online
      Karadok, 16.05.2017 19:56
    -1
    Владимир Коробко, 16.05.2017 18:53
    И так все кому не лень смеялись над его вызовом в сборную.
    Ну старый мусарелло у тебя какой то нездоровый интерес к Зозуле, а не полупокер ли ты часом? молчание принимаеться как положительный ответ
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    zac76
    online
      zac76, 16.05.2017 20:04
    0
    Да, сильно сказано!!!
    ХОЧУ СДЕЛАТЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - Я ТОЖЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЮ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗА СБОРНУЮ!!! И ПУСТЬ НИКТО ДАЖЕ И НЕ ПЕРОСИТ
    Вот как
    Думаю, после этого все испугались, даже в лице посерели
    с Зюзей также, он как неуловимый Джо в анекдоте... Ну, вы понекли, да?
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    jwls
    online
      jwls, 16.05.2017 20:05
    +1
    dinozavr1001, 16.05.2017 19:32
    чистой воды пиар ход
    это был бы пиар-ход, если бы его не вызывали в сборную. Но так уж сложилось, что таких игроков у нас очень даже вызывают за "былые заслуги". Так что правильный и сильный поступок
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