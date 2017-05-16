Налоговая отсудила у Металлиста 5,3 млн гривен

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Главного управления ДФС в Харьковской области к «Металлисту».

Судом установлено, что «Металлист» имеет налоговый долг в сумме 5 млн 355 тыс 522,63 грн, а именно: по налогу на добавленную стоимость в сумме 4 млн 056 тыс 893,36 грн, по арендной плате с юридических лиц в сумме 111 тыс 365,67 грн, по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка в сумме 5126,08 грн, по рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом в сумме 1151,19 грн и по земельному налогу с юридических лиц в сумме 1 млн 180 тыс 986,20 грн, возникший в связи с неуплатой самостоятельно начисленных и задекларированных сумм.

Данная сумма будет взыскана в судебном порядке, но у клуба есть еще десять дней на подачу апелляции.