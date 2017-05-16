ФРАНКОВ: Я «за» звучание гимна перед каждым матчем нашей сборной на ЧМ

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о потенциальном участии сборной Украины на ЧМ-2018, который пройдет в России.

«Ехать или не ехать? У меня нет ответа, как нет его, по большому счету, ни у кого. Есть «за» и «против». Второе – прежде всего, проблемы безопасности, которые совершенно непонятно как решать и которые не слишком понятно где и когда могут вылезти. Пока не вижу, как они могут быть решены, тем более идиотами богаты все края. О сборной молчим до окончания отборочного турнира или прояснения его исхода.

Вас интересуют «за»? Например, звучание гимна Украины перед каждым матчем нашей сборной, и как раз сюда я запускаю всю политику под общим лозунгом «мы в стране-агрессоре и тратим деньги». Вообще-то, в случае сборной – на нас тратят, и ФИФА, а не Россия... В некоторых потных мозгах, правда, возникают призраки глушилок, из-за которых правильное звучание будет скрыто от человечества, но...

Сложная эта проблема, не спешите с диагнозами и рецептами. Очень сложная и не такая уж однозначная, как вам, быть может, кажется», – написал Франков.