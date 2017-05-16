Металлист 1925 официально стал футбольным клубом

Вчера состоялось общее собрание участников ООО «Авангард Харьков» на повестке дня которого стояло немало важных вопросов, касающихся жизнедеятельности общества. Сначала участники собрания избрали председателя собрания и секретаря для ведения протокола. Потом поставили на голосование повестку дня. Утвердив повестку дня, участники собрания заслушали результаты внешней аудиторской проверки, а также утвердили выводы собственной ревизионной комиссии. Затем была заслушана информация об изменениях в составе участников общества. Так, вместо Артема Бабаева, Любомира Мандрыки, Анатолия Хамаева и инвестиционной группы "DAD" участниками ООО стали Игорь Харпатин, Василий Синчук и Валерий Галаган. Было принято решение прибыль за 2016 год направить на проведение уставной деятельности.

Но, пожалуй, самым главным в этот вечер был вопрос об образовании футбольного клуба. Да, именно футбольного клуба, что необходимо для участия в профессиональной футбольной лиге. Символично и отнюдь не запланировано, однако именно в 19:25 единогласным решением ООО "Авангард" Харьков" был переименован в ООО "Футбольный клуб "Металлист 1925". Председателем нового ООО, получив 71% голосов, избран основатель и учредитель клуба Сергей Михайлович Стороженко.

Итак, 15 мая – дата создания нового профессионального футбольного клуба. И ещё было разъяснено, что означают цифры «1925» в названии клуба. 1925 – это год образования в Украине клубов вместо команд сборных городов, то есть год создания клубного футбола в Украине.



Важный момент: для прохождения процедуры аттестации (лицензирования) Устав нового футбольного клуба должен поступить в соответствующий комитет Федерации футбола Украины до 23 мая с.г. Ещё одной важной темой обсуждения стало предстоящее подписание контракта с новым техническим спонсором клуба, с одним из известных спортивных брендов. Об этом широкая общественность узнает в ближайшее время. Сейчас же можно сказать, что уже летом команда обретет совершенно новое лицо и будет одета «с иголочки», а линейка одежды этой фирмы появится в продаже в клубном магазине «Металлиста 1925».



Также с большим интересом и вниманием был заслушан отчёт главного тренера клуба Александра Призетко о работе с командой и его видение перспектив. «Итогами 2016- го года, в котором мы сыграли 11 матчей первого круга чемпионата страны, лично я остался доволен. Мы одержали восемь побед, а еще в двух матчах сыграли вничью, завершив год на второй строчке в таблице. Все это говорит о том, что ребята хотят играть в команде, хотят вместе с ней двигаться вперед и шаг за шагом достигать все новых и новых вершин. Мы чувствуем поддержку руководства, учредителей и всех неравнодушных харьковчан и, уверен, вместе у нас очень и очень большое будущее», - резюмировал наставник "Металлиста 1925".



«Главное - это достижение спортивного результата. Именно для этого мы и должны приложить максимум усилий, все делать вместе и сообща, поддерживать друг друга и создавать все условия для творческой работы спортивной части нашего клуба», - подводя итоги собрания, сказал Сергей Стороженко.



Также на собрании присутствовали руководители "Металлиста 1925" - генеральный директор Владимир Линке и спортивный Вячеслав Хруслов. Так, Владимир Иванович сказал следующее: «Мы стараемся привлекать в команду именно харьковских ребят, таких, которые болеют за город душей и сердцем, которые на футбольном поле будут отдавать всех себя. Уверен, тот футбол, который команда показывает сейчас, нравится и болельщикам, и специалистам. Мы никогда не стоим на месте и всегда стараемся совершенствоваться и двигаться вперёд».



В завершении собрания новоизбранный председатель ООО "ФК "Металлист 1925" Сергей Стороженко пожелал всем присутствующим удачи, вдохновения и терпения. Участникам общества вместе продолжать нелёгкую работу по развитию харьковского футбола, а команде в лице генерального и спортивного директоров, а также главного тренера, продолжать упорно трудиться и уже в июне выполнить главную задачу на этот сезон - стать чемпионами Украины среди аматоров.