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Барселона назовет имя преемника Энрике не ранее 29 мая

Руководство клуба не спешит с кадровыми перестановками

  • 16.05.2017 17:19
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  • 1 комментария
Метки
ФК Барселона. Луис Энрике
© ФК Барселона. Луис Энрике

Руководство «Барселоны» назовет имя преемника Луиса Энрике не ранее 29 мая.

 «До 29 мая новый тренер назван не будет. Клуб объявит решение после финала Кубка Испании», – сообщил один из представителей каталонского клуба.

В списке кандидатов на пост тренера «Барселоны» значатся Эрнесто Вальверде, Лоран Блан и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.

Ранее Луис Энрике объявил об уходе из клуба. В этом сезоне «сине-гранатовые» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и рискуют отдать титул чемпиона Испании мадридскому «Реалу». В финале Кубка Испании, который состоится 27 мая, «Барселоне» будет противостоять «Алавес».

Источник — Mundo Deportivo

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Комментарии
    dobbkin
      dobbkin, 16.05.2017 17:52
    -1
    скажу вам по-секрету - на место тренера метит Йожеф Йожефович. Фамилию вам не буду говорить, в целях соблюдения той же секретности. Только никому не рассказывайте, еще никто не в курсе, чтобы не спугнуть удачу
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