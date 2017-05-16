Барселона назовет имя преемника Энрике не ранее 29 мая

Руководство «Барселоны» назовет имя преемника Луиса Энрике не ранее 29 мая.
«До 29 мая новый тренер назван не будет. Клуб объявит решение после финала Кубка Испании», – сообщил один из представителей каталонского клуба.
В списке кандидатов на пост тренера «Барселоны» значатся Эрнесто Вальверде, Лоран Блан и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.
Ранее Луис Энрике объявил об уходе из клуба. В этом сезоне «сине-гранатовые» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и рискуют отдать титул чемпиона Испании мадридскому «Реалу». В финале Кубка Испании, который состоится 27 мая, «Барселоне» будет противостоять «Алавес».
Источник — Mundo Deportivo
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