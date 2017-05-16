ШЕВЧУК: «Новая схема дает Динамо результат, появилась стабильность»

Бывший игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мнением о новой тактической схеме киевского «Динамо».

- В последнее время Ярмоленко и Гармаш много забивают и показывают отличную игру, но вот в недавнем матче с «Шахтером» себя не проявили… Как Вы считаете, смогут ли они себя показать в среду?

- Ясное дело, Ярмоленко – это лидер «Динамо», плюс, действительно, в последних играх хорошо выглядит и Гармаш. Но, опять же, мы видим уровень нашего чемпионата: практически в каждой команде играют вчерашние дублеры, и молодых ребят очень много. Поэтому игра в матчах против них – не показатель. Показатель – это хорошо сыграть против сильной команды, против «Шахтера». Только в поединках против таких сильных команд можно увидеть настоящий уровень игроков, а не против каких-то команд ниже уровнем.

- На Ваш взгляд, новая схема «Динамо» все-таки принесла больше пользы команде или не поменяла кардинально игру киевлян?

- Опять-таки, нужно смотреть, против кого играет «Динамо» - в чемпионате Украины против команд, которые уровне намного ниже их – и, считайте, на одного защитника больше («Динамо» играет со схемой в 5 защитников – прим. ред). Хотя, если это дает им результат… В принципе, я думаю, они пришли к этой схеме, потому что купили два центральных защитника, и чтобы они имели игровую практику. Выбыл Хачериди, команда перестроилась на новую схему, и, видно, она дает им какой-то результат. У них появилась стабильность и агрессивность в атаке.