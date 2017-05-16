Виторину АНТУНЕШ: «Мы способны выиграть Кубок Украины»

Защитник киевского «Динамо» Виторино Антунеш поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Украины против «Шахтера».

- Мы в хорошей форме, мы хотим хорошо сыграть. Знаем, что "Шахтер" очень сильная команда. Они выиграли чемпионат, а мы хотим получить Кубок Украины. Да, мы сейчас в хорошей форме и сделаем все, на что способны, чтобы получить этот трофей.

- Исторически «Динамо» лучше играет в Кубке Украины, чем «Шахтер». У киевлян 11 титулов, а у дончан – 10. Есть возможность укрепить свое лидерство в общем зачете?

- Не думаю, что это наше преимущество. Каждый год - это новый год. В прошлом году мы выиграли чемпионат и получили некоторые титулы. Может, в этом году все сложится иначе: "Шахтер" выиграл чемпионат, а Кубок достанется нам. В любом случае, это будет хорошая игра против сильной команды. Мы способны выиграть и это именно то, чего мы хотим.

- Что будет самым важным в достижении положительного результата в среду вечером?

- Я думаю, что самое важное - это командная игра, играть вместе, как одно целое. У нас очень сильный противник, они, как известно, хорошо играют. Нам нужно быть командой, играть вместе, вложить в эту игру все наши силы.

- Выдержит ли «Динамо» физически возможные 120 минут и серию пенальти?

- Да, в июле прошлого года в Суперкубке у нас была серия пенальти, в этот раз мы хотим все решить за 90 минут игры. Если же не получится, то мы, в любом случае, будем играть и 120 минут, и пенальти, только, чтобы получить этот Кубок Украины!