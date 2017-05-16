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Китайцы обвинили Лавесси в расизме

Аргентинец показал узкий разрез глаз на одной из фотографий

  • 16.05.2017 16:21
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Sky Sports. Эсекиэль Лавесси
© Sky Sports. Эсекиэль Лавесси

Нападающий «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси стал участником расистского  скандала после участия в фотосессии. Аргентинец изобразил разрез глаз жителей Поднебесной, за что и был раскритикован ее жителями.

«Я лишь выполнял просьбы фотографа и не собирался оскорблять жителей Китая. Я счастлив выступать за «Хэбэй» и глубоко извиняюсь, если фотография оскорбила фанатов и жителей страны. Впреть я буду осторожнее», – заявил Лавесси.

Напомним, Лавесси перешел из «ПСЖ» в «Хэбэй Чайна Форчун» в феврале 2016 года. Недавно появилась информация, что аргентинец является самым высокооплачиваемым игроком мира.

Ранее китайцы обвинили бразильца Халка в ненависти ко всему китайскому народу.

Источник — BBC

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