Китайцы обвинили Лавесси в расизме

Нападающий «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси стал участником расистского скандала после участия в фотосессии. Аргентинец изобразил разрез глаз жителей Поднебесной, за что и был раскритикован ее жителями.



«Я лишь выполнял просьбы фотографа и не собирался оскорблять жителей Китая. Я счастлив выступать за «Хэбэй» и глубоко извиняюсь, если фотография оскорбила фанатов и жителей страны. Впреть я буду осторожнее», – заявил Лавесси.



Напомним, Лавесси перешел из «ПСЖ» в «Хэбэй Чайна Форчун» в феврале 2016 года. Недавно появилась информация, что аргентинец является самым высокооплачиваемым игроком мира.



Ранее китайцы обвинили бразильца Халка в ненависти ко всему китайскому народу.

Argentine soccer star Ezequiel Lavezzi accused of racism after posing for photo while making the offending gesture https://t.co/IETKvyqLM8 pic.twitter.com/bJ9ytSAYmX