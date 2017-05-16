Динамо зіграє з Шахтарем поєдинок 31-го туру у п'ятницю, 26 травня

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 31-го і 32-го турів Ліги Парі-Матч сезону-2016/17
31 ТУР
26 травня (п’ятниця)
«Олімпік» – Олександрія – 19:00
«Чорноморець» – «Зоря» – 19:00
«Шахтар» – «Динамо» – 19:30
27 травня (субота)
«Зірка» – «Сталь» – 17:00
«Волинь» – «Карпати» – 17:00
«Ворскла» – «Дніпро» – 17:00
32 ТУР
31 травня (середа)
«Сталь» – «Ворскла» – 17:00
«Карпати» – «Зірка» – 17:00
«Дніпро» – «Волинь» – 17:00
«Динамо» – «Чорноморець» – 19:00
«Зоря» – «Олімпік» – 19:00
«Олександрія» – «Шахтар» – 19:00
Источник — Официальный сайт УПЛ
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