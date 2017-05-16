Скауты Валенсии просматривали в Киеве не Ярмоленко, а Виду

В последнее время ряд испанских и турецких СМИ распространил информацию об интересе «Валенсии» к вингеру «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко.
Представители этих изданий сообщали, что скауты «Валенсии» ездили в Киев, где изучали игру Ярмоленко.
По информации источника, эта информация не соответствует действительности, а скауты «Валенсии» хоть и посещали матчи с участием Ярмоленко, но просматривали в них других футболистов «Динамо», одним из которых является Домагой Вида.
Источник — Динамомания
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