Скауты Валенсии просматривали в Киеве не Ярмоленко, а Виду

В последнее время ряд испанских и турецких СМИ распространил информацию об интересе «Валенсии» к вингеру «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко.

Представители этих изданий сообщали, что скауты «Валенсии» ездили в Киев, где изучали игру Ярмоленко.

По информации источника, эта информация не соответствует действительности, а скауты «Валенсии» хоть и посещали матчи с участием Ярмоленко, но просматривали в них других футболистов «Динамо», одним из которых является Домагой Вида.