Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Скауты Валенсии просматривали в Киеве не Ярмоленко, а Виду

Испанский клуб не заинтерессован в покупке лидера «бело-синих»

  • 16.05.2017 15:23
  • 152 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В последнее время ряд испанских и турецких СМИ распространил информацию об интересе «Валенсии» к вингеру «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко.

Представители этих изданий сообщали, что скауты «Валенсии» ездили в Киев, где изучали игру Ярмоленко.

По информации источника, эта информация не соответствует действительности, а скауты «Валенсии» хоть и посещали матчи с участием Ярмоленко, но просматривали в них других футболистов «Динамо», одним из которых является Домагой Вида.

Источник — Динамомания

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.