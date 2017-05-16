Металург знайшов нового спонсора і повертається на Славутич-Арену

ФК «Металург Запоріжжя» підписав угоду з новим партнером — страховою компанією «Євроінс Україна». Компанія, котра вже 25 років працює на страховому ринку України, буде підтримувати запорізький футбольний клуб у статусі генерального спонсора.



Перші результати співпраці «Євроінс Україна» та «Металурга» вболівальники зможуть побачити вже найближчим часом. Завдяки підтримці генерального спонсора металургівці повертаються на головну спортивну арену Запорізької області. Матч чемпіонату Другої ліги проти ФК «Нікополь», який відбудеться у суботу, 20 травня, «Металург» зіграє на стадіоні «Славутич-Арена». Початок гри – у 17:00. Нагадаємо, що на цій арені запоріжці не грали з вересня минулого року – через високу плату за її оренду.