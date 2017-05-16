Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «В Динамо меня забраковали»

Украинский полузащитник «Кортрейка» Андрей Тотовицкий рассказал о начальном периоде своей карьеры.

– Ты сам – с Западной Украины. Когда уже занимался футболом, не приглашали во Львов, в Луцк?

– Родители были против. Позже я уехал в киевский РВУФК. Там все было так строго, будто находился в суворовском училище. Благо рядом жил мой дядя, который часто меня навещал.

– Когда приехал в Киев, уже считал себя футболистом?

– Нет, конечно. Наоборот, было тяжело, поскольку нас постоянно пугали, мол, из 20–ти человек учебу в лучшем случае закончат только двое – и еще не факт, что пойдут по карьерной лестнице. Но для себя я поставил цель во что бы то ни стало идти до конца. Мне было бы стыдно, если бы меня выгнали.

Я неплохо учился, и на тренировках многое получалось, но однажды воспитатель завалил меня на зачетах, и тренер не особо хорошо обо мне отзывался. В итоге меня условно перевели на следующий год учебы. Хорошо, что вскоре сменился наставник, и с того момента у меня все пошло нормально.

– А почему у тебя не сложилась карьера в столице?

– На юношеских соревнованиях наша команда 15–летних вышла в финал. Перед турниром директор интерната вызвал меня и еще одного парня, чтобы подписать контракт с «Динамо–3». Однако мы отказались, поскольку руководство хотело убрать нашего тренера Павла Неверова. Хотя перспективы, возможно, были неплохими, ведь я был на карандаше у наставников сборной U–15.

В итоге нашего тренера пригласили в «Динамо», и он забрал нас в структуру клуба. Но там, как оказалось, тоже было несладко. Мы пришли из интерната в коллектив, где, по сути, все ребята были киевские. На различных родительских собраниях многие поднимали бучу, мол, зачем в команду пригласили этих провинциалов. Давление было сумасшедшее, поэтому и закрепиться в «Динамо» было сложно. Со временем я все–таки попал в дубль. Со мной часто разговаривал покойный ныне Валентин Белькевич, помогал, подбадривал, я в свою очередь старался и даже, может, это и прозвучит нескромно, был уверен, что в «Динамо» у меня получится. Однако главный тренер команды Владимир Федорович Мунтян прямым текстом сказал, что я не вхожу в его планы. На этом моя история со столичным клубом и закончилась.

Попасть в «Шахтер» мне помог случай. На тех же юношеских соревнованиях, о которых я говорил выше, присутствовал и тогдашний директор академии горняков Патрик фон Лиувен, который приглашал меня в донецкий клуб. Спустя время я воспользовался этой опцией (улыбается) и ни о чем не жалею.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК