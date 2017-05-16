Креативный подход пресс-службы к представлению игроков в Беларуси

Пресс-служба белорусского футбольного клуба «Крумкачы», который возглавляет украинский специалист Владимир Пятенко, решила креативно подойти к представлению состава команды, выбрав вместо обычных фотографий (футболист в форме клуба), более нестандартные для официального сайта фото. На них игроки не стоят с «каменными» лицами, как все уже привыкли, предпочитая более забавные «гримасы».
Стоит отметить, что во время представлений команд в чемпионате Беларуси именно данные фото используются клубом на табло.
Не повод ли украинским коллективам взять пример и также отойти от стандартов? Думаю, было бы весьма круто увидеть подобные фото и в украинских командах - «Динамо», «Шахтере», «Олимпике», «Карпатах»
Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.