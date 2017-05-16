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Креативный подход пресс-службы к представлению игроков в Беларуси

Пресс-служба ФК «Крумкачы» нестандартно подошла к представлению состава команды

  • 16.05.2017 13:52
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Креативный подход пресс-службы к представлению игроков в Беларуси

Пресс-служба белорусского футбольного клуба «Крумкачы», который возглавляет украинский специалист Владимир Пятенко, решила креативно подойти к представлению состава команды, выбрав вместо обычных фотографий (футболист в форме клуба), более нестандартные для официального сайта фото. На них игроки не стоят с «каменными» лицами, как все уже привыкли, предпочитая более забавные «гримасы».

Стоит отметить, что во время представлений команд в чемпионате Беларуси именно данные фото используются клубом на табло.

Не повод ли украинским коллективам взять пример и также отойти от стандартов? Думаю, было бы весьма круто увидеть подобные фото и в украинских командах - «Динамо», «Шахтере», «Олимпике», «Карпатах»

Footboom

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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