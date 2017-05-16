Федерико Перейра может покинуть Звезду по окончании сезона

Аргентинский легионер и капитан «Звезды» Федерико Перейра может покинуть клуб из Кропивницкого по окончании сезона.

У 28-летнего аргентинца подходит к концу срок действия контракта, а о новой сделке на текущий момент стороны пока не договорились.

По информации источника, аргентинец не горит желанием продлевать сотрудничество с кропивничанами и рассматривает варианты по уходу из команды.

Напомним, Федерико Перейра перебрался в «Звезду» летом минувшего года из боливийского клуба «Стронгест». В нынешнем сезоне 28-летний футболист сыграл в чемпионате Украины 21 матч и забил 2 гола.