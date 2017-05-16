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РБ Лейпциг заинтересован в услугах 17-летнего форварда Манчестер Сити

Джейдон Санчо на карандаше у одного из самых перспективных клубов Германии

  • 16.05.2017 13:29
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ФК Манчестер Сити. Джейдон Санчо
© ФК Манчестер Сити. Джейдон Санчо

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль не скрывает желания приобрести молодого и талантливого форварда «Манчестер Сити» Джейдона Санчо, который может сыграть на обоих флангах атаки

Также сообщается, что спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник пристально следит за 17-летним нападающим на протяжении долгого времени.

Контракт Санчо с «Ман Сити» рассчитан до конца сезона 2019/2020. В 2017 году Джейдон уже забил 9 голов в 11 матчах юношеского состава «горожан». Также он с успехом выступает за сборную Англии U-17, в составе которой не так давно поражал ворота сборной Украины на Евро-2017.

Напомним, «РБ Лейпциг» по итогам сезона завоевал путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Источник — Bild

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