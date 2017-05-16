РБ Лейпциг заинтересован в услугах 17-летнего форварда Манчестер Сити

Кроти ВЖЕ там будуть. Летіти має тільки Олімпік.

Игорь Шевченко, 16.05.2017 13:42 0Лень копаться,просто они вроде уже менялись и О.Д.-Ш.Д. -------...

Мабуть, Шкиряк запретил?

Динамо и Черноморец играли в Киеве по взаимной договоренности. Теперь свой домашний матч против о...

Лень копаться,просто они вроде уже менялись и О.Д.-Ш.Д. играли в Харькове ,теперь олаверды.Если я...

Якраз регламент і каже що команди з Донбасу які не можуть грати на власних стадіонах ...

Если будет такая же погода, то врядли вообще кто-то придет. Плюс в этот же день Динамо-Заря играт...