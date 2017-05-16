Валенсія та Вільярреал чекають в гості збірну України

Команда очолювана знаменитим футболістом і тренером Анатолієм Дем'яненком об'єднала в своїх рядах найкращих українських футболістів минулих років, регулярно проводячи зустрічі в різних куточках України та світу.

Матчі в Іспанії, а їх буде відразу два - 17 травня з ветеранами «Валенсії» та 18 травня з ветеранами «Вільярреала» - пройдуть за підтримки Асоціації ветеранів футболу України, ТОВ «Агробізнес» та представництва мережі будівельних магазинів «Епіцентр» в Іспанії.

Зірковий склад «жовто-синіх»

Наша збірна серйозно готується до виїзду на Піренеї, регулярно тренується, а в останніх числах квітня отримала ігрову практику, зігравши два матчі в Херсонській області в рамках турне на підтримку українських військових в Зоні АТО.

Склад України, який готується до виїзду до Валенсії, рясніє зірковими іменами: воротар Віталій Рева, захисники Володимир Єзерський, В'ячеслав Свідерський, В'ячеслав Шевчук, Віталій Самойлов, Андрій Оксимець, Андрій Донець, півзахисники Едуард Цихмейструк, Юрій Максимов, Віталій Косовський, Олег Шелаєв, Сергій Назаренко, Дмитро Пінчук, нападники Олег Собуцький, Сергій Нагорняк та Олександр Косирін.





Окрім виступів на футбольних полях, особливу увагу під час візиту ветерани збірної мають намір приділити українській діаспорі, яка в Іспанії одна з найчисленніших на європейському континенті. «Це наш другий візит на Піренеї в нинішньому році, - розповідає президент Асоціації ветеранів футболу України, куратор ветеранської збірної України Олег Собуцький. - У лютому був пам'ятний виїзд до Севільї і два дуже напружених і цікавих матчі з ветеранами місцевих команд «Севілья» та «Бетіс». Тепер в планах ігри в Валенсії та Вільярреалі, а на літо плануємо матч зі збірною Іспанії, але про нього пізніше, коли будуть улагоджені всі питання. Візити найкращих футболістів України викликають величезний інтерес у діаспори, на наші матчі приходить дуже багато співвітчизників. Ми, в свою чергу, своїми виступами в Європі заявляємо про Україну як спортивну націю, як країну, яка бажає жити в мирі, про наше прагнення бути рівними серед європейських народів».

17 травня. Збірна України - ветерани «Валенсії»

У десяти кілометрах від центру Валенсії на затишному Ciudad Deportiva de Paterna, що вміщує 2500 глядачів, українці поміряються силами з ветеранами «Валенсії» (початок о 12:00 за місцевим часом). Клубу, який входить до топ-п'ятіркі найкращих в Іспанії. Судячи з розвитку ветеранського футболу в країні, гравці «Валенсії» регулярно проводять матчі і підтримують досить пристойну форму. Втім, не будемо порівнювати їх силу з українцями, все покаже гра, зупинимося на найбільш відомих валенсійцях, внесених до складу на гру.

Захисник Фернандо Гінер виступав за «Валенсію» довгих 13 років, з 1982 по 1995 роки, провів 300 матчів і є справжнім символом для уболівальників. Також в активі Гінера 12 матчів за збірну Іспанії. Півзахисник Хуан Санчес уособлює один із найбільш знакових періодів в історії клубу, він двічі ставав чемпіоном Іспанії (2002 та 2004рр.), один раз володарем Кубка УЄФА (2004). 11 сезонів провів у півзахисті «Валенсії» Вісенте Родрігес, зіграв більше 200 матчів, двічі став чемпіоном Іспанії, володарем Кубка УЄФА і Суперкубка УЄФА. Зіграв 38 матчів за збірну Іспанії, а в 2004 році за версією авторитетного журналу Don Balón був визнаний найкращим гравцем країни. Мігель Ангуло є ще одним представником уславленого покоління «Валенсії» початку століття. Більше 300 матчів у складі клубу, з трофеїв: чемпіон, володар Кубка і Суперкубка Іспанії, володар Кубка УЄФА і Суперкубка УЄФА. Для повноти картини не вистачає лише трофея Ліги чемпіонів, двічі «Валенсія» грала у фіналах, і обидва рази поступалася.





Список титулів завойованих зоряними валенсійцями можна довго продовжувати. Напевно, шанувальникам футболу відомі імена Еміліо Фенолла, Амедео Карбоні, Нандо, Жорже Лопеса, Артура Боікса, Луїса Алькали, Ліно, Мохорт, Даніеля Моразі... Всі вони збираються чинити гідний опір збірній України.

18 травня. Збірна України - ветерани «Вільярреала»

В історії «Вільярреала» поки немає гучних трофеїв, клуб з невеликого однойменного містечка тримався в тіні сусідньої «Валенсії», але час від часу наводив шереху. Причому не тільки в Іспанії, але і в Європі. Чого тільки варті виходи до півфіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи, друге місце в чемпіонаті Іспанії. І зараз «Вільярреал» чудово себе почуває в чемпіонаті, в минулому сезоні посів четверте місце, а в нинішньому йде на п'ятому. Славиться клуб своїми вболівальниками, які щоразу заповнюють 25-тисячний Ель Мадрігал (нова назва Estadio de la Cerámica). Цікаво, що в самому Вільярреалі живе лише вдвічі більше мешканців.

З огляду на значимість матчу, керівництво ФК «Вільярреал» вирішило провести гру з ветеранами збірної України на своїй головній арені (початок о 13:30 за місцевим часом). Є інформація, що місцеві вболівальники люблять ходити на ігри кумирів минулих років, до того ж, в провінції Кастельон живе численна українська діаспора. Так що глядацький антураж на футбольному матчі буде забезпечений!

Тренер збірної України Анатолій Дем'яненко вивчив склад ветеранів «Вільярреала», в лавах якого справжні майстри футболу, які провели сотні матчів у Примері, які виступали в єврокубках і за збірну Іспанії.

Нападаючий Леон Гарсія Мойсес провів за «Вільярреал» близько ста матчів, а в складі «Сарагоси» став володарем Кубка Іспанії. Хав'єр Кальєха як вихованцець Академії мадридського «Реала» ім'я у футболі зробив виступаючи в «Малазі» та «Вільярреалі». У складі останніх він двічі ставав переможцем Кубка Інтертото, а в Примері провів більше 120 матчів. За вісім років у складі «Вільярреала» захисник Хаві Вента став символом клубу, улюбленцем уболівальників. Понад сто матчів за клуб провів Віктор Фернандес, був задіяний і за збірну Іспанії. Захисник з Сербії Ігор Ташевскі здобув популярність на батьківщині, в складі «Партизана» ставши двічі чемпіоном і володарем кубка країни, після чого перейшов захищати кольори «Вільярреала».

Статистика з іспанцями - позитивна

Візит до Іспанії далеко не перший в рамках міжнародного турне збірної. Раніше ветерани «жовто-синіх» перемогли на турнірі Кубок Легенд в Чикаго (США) і Всеєвропейських іграх в Ніці (Франція), посіли друге місце в Грузії на турнірі пам'яті Давида Петріашвілі, гідно зіграли в Угорщині, Молдові...

Хоча в матчах ветеранів футболу спортивна складова часом відходить на другий план (насправді ж, іноді пристрастям на полі та бажанню перемогти можуть позаздрити і діючі гравці), все ж цікаво підвести підсумки протистояння збірної України з командами з Іспанії. У лютому нинішнього року перебуваючи в Севільї «жовто-сині» перемогли «Бетіс» 3:1 (м'ячі на рахунку Сергія Назаренка, Олександра Косиріна та Андрія Донця) і поступилися «Севільї» 4:5 (тричі відзначився Косирін і один раз Назаренко). А найбільш, певно, яскравий матч відбувся місяцем раніше на турнірі в Грузії. Зустріч збірних України - Іспанія завершилася з рахунком 3:2 на користь наших футболістів (Цихмейструк, Донець, Пінчук)!

Завдяки успішним виступам збірна ветеранів футболу України стала гідним послом нашої країни в світі. Побажаємо успіхів легендам футболу на полях Піренейського півострова та якнайшвидшого повернення до Києва. Адже 20 травня на НСК «Олімпійський» їх чекає нове випробування, вже на очах рідних уболівальників - матч проти збірної Грузії. Початок о 19:00. 30 травня в Ужгороді на стадіоні «Авангард» відбудеться матч збірних України та Угорщини, присвячений 25-річчю проведення першого, вже історичного, матчу збірної України. А 5 червня в Умані на арені «Уманьферммаш» ветерани «жовто-синіх» приймуть найсильніших гравців Ізраїлю минулих років! Вхід на всі матчі - вільний.