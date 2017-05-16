Iron Fists, Фрегат и Lynx представят Одессу в Финале Neymar Jr's Five!

14-го мая на одесском стадионе «Спартак» прошел очередной отборочный этап международного турнира Neymar Jr's Five, финал которого состоится уже этим летом в Бразилии.

В сложных погодных условиях при проливном дожде команды показали высокий уровень мастерства, который не раз вызывал шквал аплодисментов собравшейся публики. Подстроиться под погоду и выжать максимум результата лучше удалось трем командам, которые могут паковать чемоданы в Киев.





Команда Iron Fists уверенно прошла не только групповую стадию, но и преодолела плей-офф Neymar Jr's Five, оставив позади Odessa City в полуфинале. В главном матче турнира Iron Fists встречались с командой Фрегат, которая на групповой стадии заняла лишь третье место, но смогла совершить настоящую сенсацию Одессы, проложив дорожку в финал, еще раз подтвердив утверждение, что шанс на победу здесь имеет любая команда.

Финальная игра выдалась не такой искрометной на результативные удары и голевые моменты, но два соперника продемонстрировали всё, на что они способны. За полторы минуты до финального свистка Iron Fists все же удалось распечатать ворота соперника и добыть минимальную победу.





В матче за третье место и за последнюю путевку в финал встретились Odessa City и FC Lynx. Вторые имели больше желания и смогли одолеть соперника, который накануне потерял одного из своих лидеров, с разгромным счетом 5:0. Однако все оценили игру последнего футболиста команды Odessa City, который более двух минут сражался против пятерых игроков соперника и даже имел шанс забить гол!

«Впечатления очень хорошие, организация была на хорошем уровне, нам все понравилось.

Мы невероятно рады, потому что мы и не думали, что сможем победить на этом турнире, ибо команды были сильные. Эмоции были на пределе, мы с ребятами выходили на каждую игру как на последнюю и выиграли. Это невероятно!





Мы планируем провести около 5 тренировок до Национального Финала, будем отдавать все силы и постараемся сделать свою игру лучше, чтобы победить» - Александр Гревцов, капитан команды Iron Fists.

28 мая 2017 года, с 10:00 до 17:00, в Киеве на Троицкой площади пройдет Национальный финал Neymar Jr's Five, в котором в футбольной битве сойдутся лучшие команды страны – финалисты пяти городов. И только одна команда станет обладателем Кубка страны и отправится в Бразилию, где сразится с более 50-ю странами за титул чемпионов мира.





Одесский отборочный турнир прошел при поддержке Федерации футзала Одессы, с участием Калинина Игоря Михайловича.

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Neymar Jr's Five - уникальный международный футбольный турнир, динамичный формат которого придумал капитан сборной Бразилии Неймар. Команды с более чем 50-ти стран соревнуются в десятиминутных матчах. Каждый раз, когда одна команда забивает, соперник теряет игрока. Так продолжается до того момента, пока последний футболист не выбудет из игры. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных.

Украинские отборочные турниры Neymar Jr's Five проходят с 22 апреля по 20 мая в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Национальный финал состоится 28 мая на Троицкой площади в Киеве.

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет).

Календарь квалификаций Neymar Jr's Five:

20 мая - Львов, «Электрон» (ул. Ген. Чупринки, 130).

Национальный Финал Neymar Jr's Five:

28 мая, 10:00 – 17:00 – Киев, Троицкая площадь

По результатам квалификаций 16 лучших команд будут соревноваться в Национальном Финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание Чемпиона Мира. Победитель Мирового Финала получит уникальную возможность встретить Неймара в Барселоне (Испания) и стать его гостем на знаменитом Камп Ноу на матче ФК Барселона.

Детали, правила и регистрация команд здесь: http://www.neymarjrsfive.com/uk/UA

Собирайте команду в своем городе и соревнуйтесь за поездку на Финал в Бразилию!

Впереди осталась только квалификация Львова!