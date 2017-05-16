Пеп ГВАРДИОЛА: «В Барселоне или Баварии меня бы уже уволили»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил английский клуб с «Барселоной» и «Баварией», где он работал ранее.

«В «Барселоне» на меня оказывалось большое давление. В таком клубе, если ты ничего не выигрываешь за полгода, то уходишь. В таких командах, как «Барса» и «Бавария», нужно побеждать сразу. Если у тебя не получается, то второго шанса тебе не дают.

В «Манчестер Сити» мне дали второй шанс, и мы постараемся им воспользоваться. В клубах, в которых я работал до этого, меня бы уже уволили», – отметил Гвардиола.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016-го года. Перед последним туром чемпионата Англии «горожане» занимают четвертую строчку АПЛ.