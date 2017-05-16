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Антунеш по семейным обстоятельствам летал в Португалию

Защитник «Динамо» уже вернулся в расположение клуба

  • 16.05.2017 11:21
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Динамо Киев от Шурика
© Динамо Киев от Шурика

Как уже сообщалось, защитник «Динамо» Виторину Антунеш пропустил игру с «Олимпиком» по семейным обстоятельствам.

Португалец летал на родину, но уже вернулся в расположение коллектива. У «Динамо» перед финалом Кубка потеря одна — все еще восстанавливается после травмы колена основной защитник команды Евгений Хачериди.

Динамовцы будут тренироваться сегодня днем на своей базе, а в Харьков вылетят уже после ужина. Команда в составе 22-23 футболистов поселится в отеле «Чичиков».

Источник — zbirna.com

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