Антунеш по семейным обстоятельствам летал в Португалию

Как уже сообщалось, защитник «Динамо» Виторину Антунеш пропустил игру с «Олимпиком» по семейным обстоятельствам.
Португалец летал на родину, но уже вернулся в расположение коллектива. У «Динамо» перед финалом Кубка потеря одна — все еще восстанавливается после травмы колена основной защитник команды Евгений Хачериди.
Динамовцы будут тренироваться сегодня днем на своей базе, а в Харьков вылетят уже после ужина. Команда в составе 22-23 футболистов поселится в отеле «Чичиков».
Источник — zbirna.com
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