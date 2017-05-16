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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Хотим пополнить коллекцию трофеев»

Полузащитник «Шахтера» - о предстоящем финале Кубка Украины

  • 16.05.2017 11:48
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ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Кубка Украины.

«Одну задачу на этот сезон, главную, уже выполнили - выиграли чемпионат. Сейчас предстоит финал Кубка с принципиальным соперником. Мы очень серьезно готовимся, все серьезно настроены. Понятно, что сейчас в Харькове наша домашняя арена, думаю, много людей приедет с Донбасса, будет полный стадион.

Понятно, что такой клуб, как «Динамо», ставит перед собой максимальные цели. Они будут играть на победу, точно так же, как и мы. Мы хотим пополнить коллекцию трофеев «Шахтера», и это нормально.

Играют два гранда украинского футбола, должен быть хороший матч. Главное, чтобы он прошел без каких-то провокаций. Все должны думать о футболе - игроки, тренеры, судьи. Болельщики от этого только выиграют»

Источник — ТК Футбол

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