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Максим МАЛЫШЕВ: «Мы будем делать все для победы»

Хавбек «Шахтера» - о предстоящем финале Кубка Украины

  • 16.05.2017 12:31
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев поделился своим мнением о предстоящем финале Кубка Украины против «Динамо».

- Мы будем делать все для победы. А там уж как получится, все покажет игра. Успех нашей команды? Это сплоченность – мы все как единое целое. Это касается и тренировок, и жизни. Мы все заряжены одной целью, поэтому и выиграли чемпионство с большим отрывом. А сейчас все мысли о Кубке Украины, ведь одну задачу мы выполнили, а сейчас будет матч с принципиальным соперником. Мы очень серьезно готовимся, и все настроены на этот матч, - сказал Малышев в интервью «Футбол Ньюс».

Источник — ТК Футбол

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