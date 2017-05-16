Максим МАЛЫШЕВ: «Мы будем делать все для победы»

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев поделился своим мнением о предстоящем финале Кубка Украины против «Динамо».
- Мы будем делать все для победы. А там уж как получится, все покажет игра. Успех нашей команды? Это сплоченность – мы все как единое целое. Это касается и тренировок, и жизни. Мы все заряжены одной целью, поэтому и выиграли чемпионство с большим отрывом. А сейчас все мысли о Кубке Украины, ведь одну задачу мы выполнили, а сейчас будет матч с принципиальным соперником. Мы очень серьезно готовимся, и все настроены на этот матч, - сказал Малышев в интервью «Футбол Ньюс».
Источник — ТК Футбол
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