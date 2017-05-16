Степанюк отменил мариупольские празднования. Обзор 30-го тура

Безусловно, центральным матчем 30-го тура чемпионата была встреча первого «Ильичевца» и третьего «Вереса». В случае победы мариупольцы могли оформить досрочный выход в Премьер-лигу, и все пошло хорошо после гола Вакуленко на 79-й минуте. Матч клонился к финалу, но на 94-й минуте «Верес» заработал пенальти. Сфолил, к несчастью для себя, Вакуленко. Символично, что с точки точно пробил лучший бомбардир чемпионата Руслан Степанюк.

Арбитр тут же дал финальный свисток, и ровенский коллектив во главе с Юрием Виртом повез из Мариуполя домой одно очко, испортив Приазовью праздник. И отложив, как минимум, до 17-го мая, когда состоится 31-й тур, команда Севидова сыграет в Тернополе.

Таким образом, в нынешнем сезоне «Ильичевец» ни разу не обыграл «Верес» (поражение на выезде 1:3 и ничья дома 1:1). Второй кряду потерей очков ровенцами сполна воспользовалась вторая в таблице «Десна». Черниговский коллектив сумел увеличить свое преимущество перед «Вересом» до трех очков. Для этого подопечные Александра Рябоконя обыграли петровский «Ингулец», который теперь идет на расстоянии трех баллов от зоны вылета.

«Полтава» в этом туре принимала «Колос» и снова подтвердила свой статус исключительно гостевой команды. Три тура подряд не мог выиграть коваливский коллектив и, наконец, прервал серию, обыграв полтавчан. Поспособствовала и сама Полтава, которая на 58-й минуте осталась в меньшинстве, ведь только после этого команда Руслана Костышина сумела дважды отличиться. Эта победа позволила ей подняться на четвертое место.

Соответственно с него на пятое переместился «Гелиос», который допустил осечку: на выезде расписал мировую с «Нефтяником-Укрнефтью». Он, кстати, идет на шестом месте и отстает от «солнечных» только на четыре пункта.

Худы дела у аутсайдеров. «Тернополь» в этом туре официально обеспечил себе переход во Вторую лигу. Команда потерпела очередное, уже 22-е поражение в сезоне, в этот раз от «Оболони-Бровар». Отметим, что в первом круге тернопольцы сумели отобрать очки у «пивоваров» — 0:0.

Трагическая участь ждала и «Скалу», подопечные Романа Гнатива уступили «Горняку-Спорт». Героем встречи стал Андрей Шевчук, оформивший хет-трик. Это поражение официально и досрочно отправило стрыйский коллектив в низший дивизион.

Косвенно помогли вылету «Николаев» и «Сумы». Первый также борется за выживание, но в 30-м туре сумел добыть домашнюю победу над «Буковиной». Заодно ребята Руслана Забранского прервали две серии: три матча без побед и три матча без забитых мячей.

«Сумы» тоже продолжают борьбу за право остаться в дивизионе. Очень непростая, но такая нужная победа досталась им в домашнем поединке с «Черкасским Днепром». Единственный мяч забил футболист, полностью опровергнувший на 92-й минуте свою фамилию — Артем Недоля. Этот гол стал первым для полузащитника в этом сезоне. Кстати, в первом круге сумчане также обыграли «Черкасский Днепр» (2:0).

Одна из самых уверенных побед в этом туре далась «Авангарду». Подопечные Александра Косевича уверенно съездили в гости к столичному «Арсеналу», забили три гола и взяли три очка. Также команде из Краматорска удалось отомстить за поражение в первом круге (0:2). Возможно, повлияло на такой результат и то, что у канониров из-за дисквалификации не играло три основных футболиста — Майданевич, Костюченко и Пилипенко.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 30-й тур

12 мая, пятница

«Полтава» — «Колос» — 0:2

Голы: Поздеев, 59 пенальти, Бондаренко, 86.

Удален: Парамонов (П), 58.

13 мая, суббота

«Ильичевец» — «Верес» — 1:1

Голы: Вакуленко, 79 — Степанюк, 90+4 пенальти.

«Арсенал» — «Авангард» — 0:3

Голы: Ермаков, 9, Даудов, 56, Собко, 88.

«Нефтяник-Укрнефть» — «Гелиос» — 1:1

Голы: Лозовой, 81 пенальти — Ивашко, 2.

«Горняк-Спорт» — «Скала» — 3:0

Голы: Шевчук, 10, 60, 65.

«Сумы» — «Черкасский Днепр» — 1:0

Гол: Недоля, 90+2.

«Оболонь-Бровар» — «Тернополь» — 2:0

Голы: Бровченко, 10, Даценко, 54.

«Николаев» — «Буковина» — 3:1

Голы: Алексанов, 29, Берко, 76, Сартина, 82 — Гуськов, 65.

«Ингулец» — «Десна» — 1:2

Голы: Ситчинава, 45+1 — Мельник, 35, Волков, 73.

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