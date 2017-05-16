Десна завершила работы по укладке газона на своем стадионе

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Реал готов продать Хамеса Родригеса за €75 миллионов 10:44 — vandinhooo Да цена его не 20 -25!! М и р сошол с ума!!! Вы что гоните какие 75!

Виктор ВАЦКО: «Идеями Лобановского пользуются лучшие команды Европы» 10:39 — uslan2705721 Не знал, что Щербицкий строил динамовские команды, ставил игру на пару с Лобановским! Каналы ахме... 10:07 — Cortazar Это та команда, которую Лобановский построил без Щербицкого на украинском пространстве.__________...

Фенербахче готов платить Тайсону €4 миллиона в год 10:20 — Rustam OldBoy а який результат дають бразильці Ахметова? Програють янг бойс, де вся команда отримує менше ніж ... 10:12 — vj-slim Деревянный буратино это тот который матузалем? или тот который в китае еле играет и может только ... 10:00 — adekvatenko Бразильці хоча б результат дають ! Унітазний магнат он дерев"яному буратіненку 5 млн ...