Претендующая на выход в Премьер-лигу черниговская «Десна» завершила работы по укладке газона на своем стадионе.
Также проведены тестирования системы автоматического полива газона, сообщает сообщество «Десны» в Facebook.
Следующим этапом работ будет ремонт трибун черниговского стадиона.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.