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Десна завершила работы по укладке газона на своем стадионе

Черниговский клуб готовится к повышению в классе

  • 16.05.2017 10:58
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ФК Десна
© ФК Десна

Претендующая на выход в Премьер-лигу черниговская «Десна» завершила работы по укладке газона на своем стадионе.

Также проведены тестирования системы автоматического полива газона, сообщает сообщество «Десны» в Facebook.

Следующим этапом работ будет ремонт трибун черниговского стадиона.

Источник — Sport.ua

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