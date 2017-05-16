Александр КОГУТИЧ: «Настолько слабого выступления Динамо еще не было»

Защитник «Закарпатья»/«Говерлы» 1980-2000-х годов Александр Когутич прокомментировал матчи 29-го тура Лиги Пари-Матч.



- Похоже, вы обладаете сверхинтуицией, раз сумели предсказать с абсолютной точностью сенсационный результат матча «Олимпик» - «Динамо»…

- Сказалось, наверное, то, что на профессиональном уровне я играл шестнадцать лет. (Улыбается). Тем более несложно было предположить, что особой мотивации перед этим матчем у киевлян не будет. «Олимпик», напротив, был предельно мотивирован. Отсюда и результат.



- В чем видится причина поражения динамовцев?

- В этом сезоне они проиграли все, кроме Кубка - и теперь все силы бросят на финал с «Шахтером». Поединок с «Олимпиком» рассматривался как генеральная репетиция: в нем футболисты «Динамо» подсознательно старались уберечься от травм. Все понимают: киевлянам просто необходимо выиграть в этом сезоне хотя бы что-то, ведь в украинской истории еще не случалось, чтобы они оставались без титула.



Настолько слабого выступления «Динамо» в истории еще не было. Я не виню главного тренера - дело в игроках. Не в обиду им будет сказано: если нет материала, наставник ничего не сможет поделать. Да, может помочь в психологическом плане, а остальное - зависит от подбора футболистов. На моей памяти он в истории «Динамо» нынче самый слабый.



- Исход матча в Одессе, где встречались «Черноморец» и «Шахтер», соответствует развитию событий на поле?

- У горняков было преимущество, так как играли они на кураже. «Шахтер», выиграв досрочно чемпионское звание, в Одессе имел возможность себе это позволить. У гостей получалось абсолютно все, они контролировали мяч. Игроки «Черноморца» во втором тайме всего несколько раз выбегали в атаку, так как соперник их полностью закрыл.



Бывало, «Шахтер» делал по 20-30 передач, а одесситы не могли отобрать мяч. Считаю, что каким бы ни был соперник - будь то «Шахтер» или «Динамо», а девяносто минут провести в обороне непозволительно.



- Не кажется ли вам, что заявления наставника «Черноморца» Александра Бабича о том, что руководство не ставит перед командой задачу завоевать путевку в Лигу Европы, на самом деле является отвлекающим маневром?

- Трудно сказать. Но если все действительно так, это неправильно. Наоборот - должен быть стимул. Футболисты должны знать, что им нужно войти в зону УЕФА. Иначе какой смысл бороться, попадать в шестерку? Возможность играть в еврокубках идет на пользу молодым футболистам, да и молодому амбициозному тренеру тоже. Александр Бабич в качестве наставника мне нравится. У него молодая перспективная команда.



- В чем же может быть причина отсутствия стремления попасть в Лигу Европы?

- Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, какая ситуация в клубе. Может, там попросту наигрывают состав, поэтому в текущем сезоне задача завоевать одну из путевок в зону УЕФА и не стоит.



- Сумеет ли «Заря» удержаться на третьем месте до окончания чемпионата?

- Думаю, что да. Юрий Вернидуб - амбициозный тренер.



- Какая из трех команд - «Олимпик», «Александрия» или «Черноморец» - в итоге может оказаться лишней в борьбе за право представлять Украину в Лиге Европы?

- Все будет решаться в соперничестве александрийцев и одесситов. В ближайшем туре эти команды сыграют между собой в Александрии. Полагаю, что «Черноморец» не проиграет. Мне почему-то кажется, что именно он в итоге и попадет в Лигу Европы. Возможно, вы и правы, высказывая предположение, что руководство «Черноморца» блефует.



- В туре зафиксирована всего одна ничья - в матче «Ворсклы» со «Звездой». Что, по-вашему, мешает полтавчанам добиваться положительных результатов?

- Считаю, что «Ворскла» разочарована непопаданием в первую шестерку. Я хорошо знаю ее тренера Василия Сачко, против которого приходилось играть во время его выступлений в «Волыни». Он хороший специалист. Тот факт, что полтавская команда оказалась за пределами шестерки лучших, расцениваю как неблагоприятное стечение обстоятельств. Это ее и надломило.



Тем не менее считаю «Ворсклу» солидной командой - как по игре, так и по подбору игроков. Жаль лишь, что полтавчанам приходится банально доигрывать чемпионат. Ведь какой может быть стимул у команд второй шестерки? Непонятно, чем руководствовались те, кто принимал решение о формуле нынешнего чемпионата.



- Давая прогноз на тур, вы предсказывали минимальную победу «Днепра» над «Карпатами». Однако на деле получилось все с точностью до наоборот. Выходит, чего-то не учли?

- Видимо, подвела интуиция. По моему мнению, «Днепр» сегодня играет лучше, чем «Карпаты».



- После снятия с «Волыни» шести очков ее главному тренеру Виталию Кварцяному было тяжело мотивировать подопечных на игру со «Сталью». Не кажется ли вам, что теперь в оставшихся матчах чемпионата лучане будут выходить на поле без какого-либо интереса?

- Я уважаю Кварцяного, с которым давно знаком. Он сильная личность. Не было бы его - не было бы футбола в Луцке. Понятно, что в нынешней ситуации у «Волыни» просто нет мотивации. Но вместе с тем непонятно, почему лишают очков луцкий клуб, а с «Говерлы» годом ранее их не снимали?