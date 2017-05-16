Агент Тайсона: «Ничего не знаю о переговорах между Лацио и Шахтером»

Диего Дорнеллс, агент 29-летнего полузащитника «Шахтера» Тайсона, заявил, что не контактировал с «Лацио» по поводу возможного трансфера своего подопечного.

«Я не в курсе о каких-либо переговорах между «Лацио» и «Шахтером» насчет Тайсона. «Шахтер» не связывался со мной, также я никогда не говорил с кем-либо из «Лацио». У Тайсона есть контракт, который истекает в декабре. До этого он является игроком «Шахтера», – отметил Дорнеллс.

Ранее сообщалось, что «Лацио» предложил Тайсону зарплату размером в €3 миллиона в год.