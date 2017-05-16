Шахтер начал продажу билетов на игру против Олимпика

21 мая в рамках 30-го тура Премьер-лиги «Шахтер» будет принимать «Олимпик». Матч состоится в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Начало в 17:00.



16 мая с 12:00 билеты можно приобрести:



- в кассах стадиона «Динамо» (открыты с 10:00 до 20:00, в день игры – до окончания первого тайма);

- онлайн на сайте e-sport.in.ua (билеты необходимо распечатать самостоятельно и взять с собой);



Стоимость: 30 гривен (северная и южная трибуны), 60 гривен (восточная трибуна) и 80 гривен (западная трибуна).