Технічний директор Федерації Футболу України, видатний у минулому гравець і тренер, володар «срібної бутси» і рекордсмен СРСР за кількістю забитих м’ячів за сезон Олег Протасов поділився своїми очікуваннями від чергової дуелі у фіналі Кубку України «Динамо» і «Шахтаря», розповів про нову футбольну вертикаль від Андрія Шевченка та прокоментував пролонговану формулу національного чемпіонату з 12-ма командами у два кола.

Про Кубок

- Олеже, дайте, будь ласка ваш прогноз на фінал Кубку України!

- Матчі між цими командами - це завжди цікаво. До них і вболівальники і фахівці підходять з особливим задоволенням. Є достатньо чого розбирати і аналізувати. Я думаю нас чекає від обох команд досить хороший рівень футболу, як в командному плані, так і в плані індивідуальних дій окремих футболістів.



На жаль, поки наш чемпіонат не надає такий же рівень футболу і видовищності за участю інших суперників. Хоча я вірю, що все це тимчасово, справи найближчим часом поліпшиться і багато клубів зможуть підняти голову і почувати себе набагато впевненіше. Піднявши і свій ігровий рівень і якість футболу в цілому.

А що стосується фіналу Кубка, то він перш за все обіцяє бути непередбачуваним. Зліше має бути «Динамо», в них щось не вийшло в цьому році в чемпіонаті, але є шанс завоювати трофей.



При цьому я вважаю, що донецький «Шахтар» на сьогодні сильніший. В них теж є величезне бажання поборотися за кубок, і вони не хочуть в жодному разі, втратити можливість зробити ще один «золотий дубль». Тим цікавіше буде гра. Думаю, не складно таким давнім суперникам буде психологічно налаштуватися на цей матч.

- Динамо і Шахтар зараз проповідують тактику володіння м’ячем. У кого буде ініціатива цього разу?

- Якщо говорити про тактику гри, то від «Шахтаря» ми за традицією чекаємо контролю м'яча. В них більше бразильців, які м’ячем з дитинства володіли, нікому його не віддавали, та й взагалі бразильцям просто не подобається розлучатися з м’ячем. Наша ж школа навпаки вчить доставляти швидше м'яч вперед і там вже за нього боротися.



Хочеться дивитися матчі, де були б присутні різні стилі, і кожен голами доводив своє право на існування. Гіпотезу про те, що той хто володіє м'ячем, має більше шансів виграти, ніж той, хто бігає без м'яча, а значить і швидше втомлюється, лиш гіпотеза.

Звичайно, всі команди зараз хочуть тримати м'яч під своїм контролем, але не у всіх виходить. Для того щоб грати в контроль все-таки потрібен певний рівень гравців, який не у всіх є.

- Рівень гравців зазвичай залежить від рівня їхньої підготовки ви згодні?

- Я як технічний директор ФФУ зараз і перед собою ставлю завдання кардинально переглянути підхід до дитячого футболу в цілому і тренувань зокрема. Нам все-таки треба навчитися більше м'яч, що називається, пестити і вправлятись з ним з більшим вмінням. Поки, відверто сказати, нам цього не вистачає.

Повертаючись до теми національного Кубку, то «Динамо», якщо говорити про стиль, в останніх матчах стало більше контролювати м'яч. Але треба розуміти, що так просто стиль не прищеплюється. Так кожен тренер міг би сказати на передматчевій установці: «Більше з м'ячем, менше його втрачаємо», але питання в тому, наскількі гравці зможуть реалізувати ці настанови тут і зараз. Хоча, звісно, вимога часу в тому, що треба берегти м’яч, не треба легко його віддавати.

Якщо раніше в Союзі був «Спартак» який грав «м'яч внизу і короткі передачі», і було Динамо «передачі середні, довгі і вперед», причому у «Спартака» дозволялись «передачі поперек і назад», то це різні стилі, які були футбольними антагоністами.

А, скажімо, «Барселона» Гвардіоли, продовжуючи бачення Кройфа, почала спести візерунки на футбольному полі. Це сподобалося глядачам, і багато хто почав наслідувати саме такий стиль. І хоча з часом почались скарги, що, мовляв, нудно, коли у «Барселони» весь час м'яч тримає... Проте цей стиль розповсюдився по Європі швидко, і навіть прижився в Україні.

Особисто я вважаю, що потрібно знаходити «золоту середину». І швидко грати в футбол, і не втрачати легко м'яч. Просто контролювати м'яч заради самого контролю!? Напевно, навряд чи принесе користь.

Про чемпіонат

- В Україні скорочується чемпіонат, знову затвердили формулу першості з 12-ма командами і 4-ма колами. Вам вона подобається?

- Якщо говорити про сьогоднішні реалії, включаючи чемпіонат, то зараз звичайно складна ситуація і в країні і в футболі зокрема. Через це ми мало не радіємо, що у нас вийшло зберегти 12-ть команд. І давайте казати правду, цього звичайно дуже мало, і картина в цілому неповноцінна.



Під час обговорення з тренерами, переважна більшість висловила думку, що в українському національному чемпіонаті хоча б команд 16-ть має бути. Та виходимо з того, що у нас є, і сподіваємося, що в тому вигляді в якому його прийняли, чемпіонат стане в цьому році цікавіше ніж в минулому.



Ми, як федерація, зі свого боку готові зробити і зробимо все можливе для того, щоб люди хотіли йти на футбол, і хотіли б звернутися до клубів, щоб вони і від себе зробили в цьому напрямку все можливе. Аби не перетворювати футбол на шоу, під час якого всі сплять. Просто щиро все робити з повною самовіддачею. Чесно, щоб всі були фізично і по можливості технічно підготовлені, і тоді, коли в кожному матчі буде інтрига, то і глядач обов'язково повернеться на трибуни. І від цього виграють всі хто причетний до українського футболу. Адже без глядачів наш чемпіонат, то якась суцільна товариська гра.