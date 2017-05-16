Виктор ВАЦКО: «Идеями Лобановского пользуются лучшие команды Европы»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко выразил мнение по поводу стратегии и принципов Лобановского.

- Хоть я не был знаком и не имел чести общаться с Валерием Васильевичем, но много читал его слов и мыслей. Это человек, который прекрасно понимал, видел футбол. Своих принципов он не менял. То, что он говорил о футболе, философия, которую он доносил в массы, остается актуальной до сих пор. Он обращал внимание на огромное количество моментов, фундаментальных для футбола – набор тактик, универсализацию футболистов (способность действовать в любой ситуации на различных участках поля). Этим сейчас пользуются лучшие команды Европы. Также мы говорим о прессинге, контрпрессинге – а это, например, ту же «Барселону» сделало величественной. Говорят, дело в технике и контроле мяча, а Гвардиола отвечает: «Нет – быстрый отбор и как можно более быстрый переход в атаку».

Я вспоминаю ретроматчи 98-99-го года с «Динамо», где они демонстрируют классный футбол против «Барселоны» и «Реала». Это та команда, которую Лобановский построил без Щербицкого на украинском пространстве; та команда, которая выигрывала 7:0 у «Барсы» в двух матчах, которая играла в полуфинале Лиги Чемпионов. Это, на мой взгляд, очень важный показатель.