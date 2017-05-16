Йожеф САБО: «Некоторые футболисты Динамо просто слабые»

Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением об игре киевской команды после поражения от «Олимпика» (1:2) в день 90-летия клуба.

«Нынешнее поколение пока не держит марку киевского «Динамо. Тем более что наставник команды Сергей Ребров на установке перед игрой напоминал футболистам, что у клуба праздник, и проигрывать ни в коем случае нельзя. Видимо, игроки пропустили это мимо своих ушей.

Поединок против «Олимпика» показал уровень многих исполнителей столичного клуба и дал пищу для размышлений главному тренеру. Почему-то у «Шахтера» вышедшие футболисты со скамейки смогли доказать Паулу Фонсеке свой профессионализм и самоотдачу, что вылилось для оранжево-черных в крупную победу. А что «Динамо»? Все видят, что некоторые футболисты просто слабые. Не зря Сергей Ребров и президент Динамо Игорь Суркис сказали, что на сегодняшний день «Шахтер» сильнее.

Наверное, многие молодые игроки в бело-синих футболках не понимают, честь какого клуба они защищают. Очень надеюсь, что будут сделаны правильные выводы, и в «Динамо» разберутся в этих проблемах. По крайней мере, в следующем чемпионате не будет такой гегемонии «Шахтера», ведь от этого теряется интерес к чемпионату, который и так за последние годы потерял в своей зрелищности», – считает Сабо.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК