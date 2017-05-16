Лацио предлагает Тайсону €3 миллиона в год

Римский «Лацио» намерен усилить свою линию полузащиты 29-летним бразильским хавбеком «Шахтера» Тайсоном.
«Лацио» готов предложить футболисту зарплату в €3 миллиона в год, а также выплатить €2 миллиона подъемных.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» предлагает Тайсону €4 миллиона в год и €3 миллиона подъемных.
В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 37 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с «горняками» истекает в конце 2017-го года.
Источник — Tuttomercatoweb.com
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