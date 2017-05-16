Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лацио предлагает Тайсону €3 миллиона в год

Римский клуб намерен подписать полузащитника «Шахтера»

  • 16.05.2017 09:11
  • 144 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Тайсон
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

Римский «Лацио» намерен усилить свою линию полузащиты 29-летним бразильским хавбеком «Шахтера» Тайсоном.

«Лацио» готов предложить футболисту зарплату в €3 миллиона в год, а также выплатить €2 миллиона подъемных.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» предлагает Тайсону €4 миллиона в год и €3 миллиона подъемных.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 37 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с «горняками» истекает в конце 2017-го года.

Источник — Tuttomercatoweb.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.