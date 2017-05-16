Реал готов продать Хамеса Родригеса за €75 миллионов

Мадридский «Реал» намерен продать 25-летнего атакующего полузащитника Хамеса Родригеса.
Испанский клуб намерен получить за футболиста €75 миллионов. Основными претендентами на колумбийского футболиста являются клубы АПЛ «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Хамес провел за «Реал» 32 матча во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 13 голевых передач.
Источник — Marca
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