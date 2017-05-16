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Челси повторил рекорд АПЛ по количеству побед в сезоне

Победа над «Уотфордом» стала 29-й для лондонского клуба

  • 16.05.2017 08:15
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Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Победив в «Уотфорд» со счетом 4:3, лондонский «Челси» повторил рекорд по количеству побед в АПЛ в сезоне.

Победа над «Уотфордом» стала для «Челси» 29-й. Примечательно, что предыдущий рекорд тоже принадлежит «Челси», «синие» добывали по 29 побед в сезонах 2004/2005 и 2005/2006 под руководством Жозе Моуриньо.

Превзойти собственное достижение «Челси» может в 38-м туре АПЛ против «Сандерленда», матч состоится 21-го мая.

Источник — Sport.ua

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