Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «В Кортрейке играю левого инсайда»

Украинский полузащитник «Кортрейка» Андрей Тотовицкий рассказал о своих выступлениях за бельгийский клуб.

— Андрей, твой голевой удар в матче с «Эйпеном» не принес тебе большой радости?

— Совершенно верно, ведь он только подсластил пилюлю. Мы проиграли — 2:3.

— Твой «Кортрейк» проиграл три поединка кряду. Кризис, спад?..

— Турнир плей-офф мы начали уверенно, обыграли дома «Мускрон», на выезде сыграли вничью с «Локереном». А потом была встреча с «Генком», в которой мы крупно уступили — 0:3. Хотя играл «Кортрейк» достойно, особенно в первом тайме. Это может подтвердить и Руслан Малиновский, отметившийся автографом в наших воротах. Наверное, нам не хватило мастерства. Это поражение, возможно, как-то надломило команду, ведь потом мы взяли только четыре очка в пяти матчах, что поставило крест на притязаниях «Кортрейка» побороться за еврокубковую зону.

— Это дало сигнал руководству клуба к смене главного тренера?

— Не знаю, возможно. С нового сезона наставником «Кортрейка» будет греческий специалист Яннис Анастасиу, в свое время поигравший в «Аяксе» и «Андерлехте».

— Нынешний тренер на какой позиции тебя использует?

— Мы играем в три защитника, а я в основном выступаю в роли левого инсайда.

— В Бельгии тебе и твоей семье нравится?

— Да.

— Маленькая дочка на бельгийцев смотрит как на своих?

— (Улыбается). У нее сейчас такой период, что при виде любого чужого человека она начинает плакать. Можно сказать, еще здесь не освоилась.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК