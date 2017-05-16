Фенербахче готов платить Тайсону €4 миллиона в год

Турецкий «Фенербахче» договорился с 29-летним полузащитником «Шахтера» Тайсоном о зарплате.
В стамбульском клубе Тайсон будет зарабатывать €4 миллиона в год, получив при этом €3 миллиона подъемных. «Шахтер» предложил Тайсону контракт с зарплатой в 3,2 миллиона в год, что не устроило бразильца.
Контракт Тайсона с «горняками» истекает в конце года, после чего он получит статус свободного агента и сможет покинуть донецкий клуб бесплатно.
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