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Фенербахче готов платить Тайсону €4 миллиона в год

Бразильский защитник отказался от предложения «Шахтера» с зарплатой в €3,2 миллиона

  • 16.05.2017 07:27
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ФК Шахтер Донецк. Тайсон (в центре)
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон (в центре)

Турецкий «Фенербахче» договорился с 29-летним полузащитником «Шахтера» Тайсоном о зарплате.

В стамбульском клубе Тайсон будет зарабатывать €4 миллиона в год, получив при этом €3 миллиона подъемных. «Шахтер» предложил Тайсону контракт с зарплатой в 3,2 миллиона в год, что не устроило бразильца.

Контракт Тайсона с «горняками» истекает в конце года, после чего он получит статус свободного агента и сможет покинуть донецкий клуб бесплатно.

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