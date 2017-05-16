Антонио КОНТЕ: «Уход Терри – огромная потеря для Челси»

Команда Антонио Конте продемонстрировала великолепные бойцовские качества, добившись победы над «Уотфордом» в результативном матче, который завершился голом Сеска Фабрегаса на 88-й минуте, установившего окончательный счет 4:3.

В претерпевшем значительные изменения составе «синих» забитыми мячами также отметились Джон Терри, Сезар Аспиликуэта и Миши Батшуайи. Однако благодаря голам, которые забили Этьен Капу, Дарил Янмат и Стефано Окака, гости до последнего были в игре, удерживая счет 3:3.

Конте одержал очередную победу в текущем сезоне. Выпустив в концовке встречи Педро и Фабрегаса, наставник «Челси» не прогадал, поскольку именно 4-й номер его команды забил победный мяч.

«Это была увлекательная игра, — комментирует итальянец. — Сейчас мне нравится наблюдать за такими матчами. Мы уже выиграли чемпионат и можем позволить себе сыграть таким образом. Я внес много изменений в стартовый состав, предоставив шанс молодежи, и доволен показанной игрой. Для нас этот матч имел особую значимость, поскольку это была наша первая встреча в ранге чемпионов».

«Да, мы пропустили три мяча, но при этом создали множество шансов и забили четыре. В ответ на возможную критику я могу заметить, что мы выиграли 29 матчей чемпионата в сезоне. Мы имеем шанс одержать 30 побед и сделаем все, чтобы добиться этого, что важно и для меня, и для игроков».

Терри, открывший счет, в воскресенье на «Стэмфорд Бридж» попрощается со своим клубом

«В первую очередь, все мы хотим увидеть, как он поднимет над головой трофей. Он заслуживает этого, как никто другой. Джон принял решение покинуть «Челси», чтобы иметь возможность играть в каждом матче. Это огромная потеря для нас. Джон во многом помогал мне как на поле, так и вне его. Он выступал в качестве проводника между тренерским штабом игроками. Мне жаль, но я должен уважать его решение. Если ты чувствуешь стремление и возможности продолжать играть на данном этапе, это правильный выбор».

«Джон хочет продолжить играть, и я желаю ему и его близким успехов. «Челси» всегда будет для него домом. Джон великий человек и настоящая легенда клуба».

Кроме того, Конте прокомментировал предстоящий уход из клуба своего помощника Стива Холланда

«Это еще одна серьезная потеря для меня. В первые дни на посту нового тренера сложно сразу же наладить взаимоотношения с помощником. Однако нам со Стивом и Крисом [Джонсом] удалось сделать это».

«Клуб много теряет с его уходом, и если он вдруг передумает, мы всегда будем рады видеть его, но я знаю, что это маловероятно. Возможность поработать в национальной сборной — это фантастика, я очень хорошо знаю об этом. Он отличный тренер и великолепный человек».

Сезар Аспиликуэта, который не пропустил в текущем розыгрыше АПЛ ни одной минуты, забил свой первый гол в этом чемпионате

«Он провел выдающийся сезон, демонстрируя фантастический уровень игры. Любой тренер мечтал бы иметь в своем распоряжении такого футболиста. Думаю, если я попрошу его занять место в воротах, он с готовностью сделает это. Он образцовый футболист, способный играть на любой позиции. Сегодня он действовал на фланге полузащиты, забил гол и вполне мог отличиться еще пару раз. Он великолепен».

Конте пояснил, почему в с матче не сыграл Рубен Лофтус-Чик

«У него возникли проблемы со спиной. Жаль, ведь сегодня у него была отличная возможность сыграть. Рубен действительно сильный игрок. Нам необходимо принять решение относительно его будущего в предстоящем сезоне. Тем не менее, он выпускник нашей Академии и имеет блестящие перспективы».