Челси в ранге чемпиона обыграл Уотфорд

В перенесенном поединке 28-го тура АПЛ лондонский «Челси» обыграл «Уотфорд».
Челси – Уотфорд - 4:3
15 мая, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
Голы: 1:0 – Терри, 22; 1:1 – Капу, 24; 2:1 – Аспиликуэта, 36; 3:1 – Бачуайи, 49; 3:2 – Янмат, 51; 3:3 – Окака Чука, 74; 4:3 – Фабрегас, 88.
Челси: Бегович, Зума, Терри, Аке, Кенеди (Айна, 75), Виллиан, Чалоба (Фабрегас, 79), Азар, Канте, Аспиликуэта, Бачуайи (Педро, 84).
Уотфорд: Гомес, Предль, Холебас, Янмат, Мариаппа, Капу (Дини, 90), Амрабат, Дукуре, Бехрами, Клеверли, Ньянг (Окака Чука, 71).
Предупреждения: Холебас (4), Амрабат (11), Аке (30), Чалоба (58), Предль (83), Дини (90), Окака Чука (90).
Удаление: Предль (90, 2 ЖК).
Источник — Sport.ua
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