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Новая домашняя форма Ромы

В сети появились фото игровой формы римской команды на следующий сезон

  • 15.05.2017 23:34
  • 398 просмотров
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footyheadlines.com
© footyheadlines.com

Римская «Рома» в сезоне-2017/18 дома будет выступать в привычных всем футболках красного цвета. Вот только оттенок красного будет светлее по сравнению с нынешней формой, как и более светлыми будут желтые элементы. К тому же красными будут и трусы столичной команды (в последнее время римляне выступали в трусах белого цвета).



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