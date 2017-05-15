Новая домашняя форма Ромы

Римская «Рома» в сезоне-2017/18 дома будет выступать в привычных всем футболках красного цвета. Вот только оттенок красного будет светлее по сравнению с нынешней формой, как и более светлыми будут желтые элементы. К тому же красными будут и трусы столичной команды (в последнее время римляне выступали в трусах белого цвета).







