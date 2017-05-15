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Арсенал согласовал переход Сеада Колашинаца

Защитник «Шальке» летом переедет в Англию

  • 15.05.2017 23:14
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Метки
Sky Sports. Сеад Колашинац
© Sky Sports. Сеад Колашинац
Левый защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац присоединится к «Арсеналу» 1 июля, когда истечет его контракт с клубом Бундеслиги.
 
Бывший игрок юношеской сборной Германии, позже решивший выступать за национальную команду Боснии имел на руках целый ряд предложений. Желание заполучить Сеада также выразили «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Милан».
 
Однако выбор 23-летнего Колашинаца пал на «Арсенал» — несмотря на все еще открытый вопрос о будущем главного тренера Арсена Венгера и несмотря на высокую вероятность для «канониров» остаться без Лиги чемпионов.
 
Таким образом, грядущим летом Сеад переедет на «Эмирейтс» в статусе свободного агента. В данный же момент выбор Венгера на позиции левого защитника ограничен Начо Монреалем и Кираном Гиббсом, чей контракт истекает через год.

Источник — Fapl.ru

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