Арсенал согласовал переход Сеада Колашинаца

Левый защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац присоединится к «Арсеналу» 1 июля, когда истечет его контракт с клубом Бундеслиги.

Бывший игрок юношеской сборной Германии, позже решивший выступать за национальную команду Боснии имел на руках целый ряд предложений. Желание заполучить Сеада также выразили «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Милан».

Однако выбор 23-летнего Колашинаца пал на «Арсенал» — несмотря на все еще открытый вопрос о будущем главного тренера Арсена Венгера и несмотря на высокую вероятность для «канониров» остаться без Лиги чемпионов.

Таким образом, грядущим летом Сеад переедет на «Эмирейтс» в статусе свободного агента. В данный же момент выбор Венгера на позиции левого защитника ограничен Начо Монреалем и Кираном Гиббсом, чей контракт истекает через год.