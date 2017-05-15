Фаны Челси празднуют чемпионство

Сегодня лондонский «Челси» в перенесенном поедике 28-го тура АПЛ принимает на «Стэмфорд Бридж» «Уотфорд». Принимает в ранге чемпиона Англиии сезона-2016/17.
Болельщики клуба подготовились к празднованию этого события.
Это, очевидно, персональная болельщица Конте:
А это супруга Антонио Конте. Не может сдержать слез:
Источник — Daily Mail
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