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Фаны Челси празднуют чемпионство

Болельщики лондонского клуба отмечают «золото» АПЛ

  • 15.05.2017 23:09
  • 457 просмотров
  • 1 комментария
Метки
dailymail.co.uk
© dailymail.co.uk

Сегодня лондонский «Челси» в перенесенном поедике 28-го тура АПЛ принимает на «Стэмфорд Бридж» «Уотфорд». Принимает в ранге чемпиона Англиии сезона-2016/17.

Болельщики клуба подготовились к празднованию этого события.









Это, очевидно, персональная болельщица Конте:



А это супруга Антонио Конте. Не может сдержать слез:



Источник — Daily Mail

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Комментарии
    Brian10
    online
      Brian10, 16.05.2017 00:16
    0
    На предпоследней фотке в правом нижнем углу случайно не Ваня Ургант пришёл на футбол?
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