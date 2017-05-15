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Эдинсон Кавани - лучший футболист Лиги 1

Нападающий ПСЖ был лучшим игроком сезона

  • 15.05.2017 22:45
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Peoples.ru. Эдинсон Кавани
© Peoples.ru. Эдинсон Кавани

Форвард столичного ПСЖ Эдинсон Кавани был признан лучшим футолистом Лиги 1 сезона-2016/17. 30-летний уругваец в этом чемпионате является лучшим бомбардиром - на его счету 35 мячей (7 с пенальти), что на 9 больше, чем у ближайшего преследователя, Александра Ляказетта из «Лиона».

Кавани принял участие в 35 из 37 матчах ПСЖ в чемпионате, причем 34 раза выходил в старте. Столичный клуб имеет теоретические шансы на чемпионство, а кроме того вышел в финал Кубка Франции, где сыграет с «Анже».
 

 

Источник — Sport.ua

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