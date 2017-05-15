Эдинсон Кавани - лучший футболист Лиги 1

Форвард столичного ПСЖ Эдинсон Кавани был признан лучшим футолистом Лиги 1 сезона-2016/17. 30-летний уругваец в этом чемпионате является лучшим бомбардиром - на его счету 35 мячей (7 с пенальти), что на 9 больше, чем у ближайшего преследователя, Александра Ляказетта из «Лиона».
Кавани принял участие в 35 из 37 матчах ПСЖ в чемпионате, причем 34 раза выходил в старте. Столичный клуб имеет теоретические шансы на чемпионство, а кроме того вышел в финал Кубка Франции, где сыграет с «Анже».
⚡️Meilleur buteur du championnat. ⚽️— UNFP (@UNFP) May 15, 2017
Le meilleur joueur de @Ligue1 de la saison est… @ECavaniOfficial ! 🏆 #TropheesUNFP pic.twitter.com/PCCkjws3yl
Источник — Sport.ua
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