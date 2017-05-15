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ВИДЕО ДНЯ. Начался снос Уайт Харт Лэйн

В Лондоне начались работы по демонтажу домашней арены «Тоттенхэма»

  • 15.05.2017 22:21
  • 959 просмотров
  • 1 комментария
Метки
thesun.co.uk
© thesun.co.uk

В Лондоне начался демонтаж стадиона «Уайт Харт Лейн», который был домашней ареной «Тоттенхэма» с 1899 года. Поражает скорость, с которой работают в Англии: лишь вчера «шпоры» провели тут поединок чемпионата против «Манчестер Юнайтед», а менее чем через сутки на стадионе начались работы по сносу.
 









Источник — Sport.ua

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Комментарии
    jvkolosov
      jvkolosov, 15.05.2017 22:34
    +3
    на этом видео просто эпично разрыли поле!
    даже в фильмах такого не видел!
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