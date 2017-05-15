В Лондоне начался демонтаж стадиона «Уайт Харт Лейн», который был домашней ареной «Тоттенхэма» с 1899 года. Поражает скорость, с которой работают в Англии: лишь вчера «шпоры» провели тут поединок чемпионата против «Манчестер Юнайтед», а менее чем через сутки на стадионе начались работы по сносу.
They're not wasting any time at White Hart Lane... #THFC #TheLaneTheFinale pic.twitter.com/Sf5bMdpvaV— BBC Sport (@BBCSport) May 15, 2017
Источник — Sport.ua
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даже в фильмах такого не видел!
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