В Лондоне начался демонтаж стадиона «Уайт Харт Лейн», который был домашней ареной «Тоттенхэма» с 1899 года. Поражает скорость, с которой работают в Англии: лишь вчера «шпоры» провели тут поединок чемпионата против «Манчестер Юнайтед», а менее чем через сутки на стадионе начались работы по сносу.



