Леонарду Жардим - лучший тренер сезона во Франции

Мда... Сложно представить в этом сезоне Ювелирные на 3 месте))) автору статьи нужно было ещё рас...

Кадар явно левый, спорить здесь не о чем!

Както некрасиво по отношению к коллегам. Мог бы сказать просто сказать, игроки такого уровня как...

Що ви хочете від Кополовця- що думає то і каже.Він простий хлопець і нічого тут не поробиш.