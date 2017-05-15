Леонарду Жардим - лучший тренер сезона во Франции

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим был признан лучшим среди коллег по цеху. Монегаски в этом сезоне дошли до полуфинала Лиги чемпионов и имеют все шансы выиграть чемпионат страны. За тур до окончания первенства «Монако» опережает ближайшего преследователя, ПСЖ, на 3 очка и имеет игру в запасе. Чемпионство подопечные 42-летнего португальского специалиста могут оформить уже в среду, если в перенесенной встрече 31-го тура сумеют набрать хотя бы очко в Сент-Этьене.
Напомним, Жардим пришел в «Монако» в июне 2014-го. В его тренерской карьере пока лишь два титула: чемпионство и Кубок Греции в сезоне-2012/13, хотя формально он тот сезон с командой не доработал. После этого занял 2-е место в чемпионате Португалии с лиссабонским «Спортингом», после чего и перебрался в «Монако».
Un grand coach derrière une grande saison 📝@leonardojjardim est élu meilleur entraîneur de @Ligue1 ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/z9b9Eu29PX— UNFP (@UNFP) May 15, 2017
Источник — Sport.ua
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