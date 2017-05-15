Бенефис Чалова в Туле

Вышедший во втором матче подряд в стартовом составе ЦСКА Федор Чалов стал главным героем гостевой встречи с тульским «Арсеналом». 19-летний форвард поучаствовал во всех трех мячах московской команды.

Сначала Чалов заработал пенальти, которое хладнокровно реализовал Бибрас Натхо (израильтянин стал лучшим пенальтистом в истории клуба, забив 12-й пенальти), затем в самой концовке первого тайма замкнул прострел справа от Александра Головина. А в дебюте второго тайма Федор, отличившись четвертым голом в последних пяти поединках, поставил жирную точку в матче, забив с пределов вратарской головой в ближний угол.

Как и ожидалось, команда Виктора Гончаренко одержала легкую победу над одним из аутсайдеров, продолжая занимать второе место. Впереди у ЦСКА непростая выездная встреча с «Рубином» и домашняя игра с «Анжи». А у «Арсенала» еще есть шансы сохранить прописку в Премьер-лиге. В ближайшее время «канониров» ожидают два домашних матча с «Амкаром» и «Спартаком», результаты в которых и определят лигу для тульской команды в следующем сезоне.

ЦСКА – «Арсенал Тула» 3:0

Голы: Натхо, (с пенальти), 31, Чалов, 41, 53

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Вернблум (Кучаев, 87) – Фернандес, Головин (Тошич, 77), Натхо, Щенников – Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо

«Арсенал Тула»: Габулов (Левашов, 46) – Комбаров, Сунзу, Беляев, Вергара, Александров (Хагуш, 86) – Горбатенко, Боурчану, Власов (Шевченко, 63) – Максимов, Расич

Предупреждения: Кучаев – Сунзу, Комбаров

Героическое спасение «Краснодара» в Екатеринбурге

Команда Игоря Шалимова была на грани поражения в гостевом матче с «Уралом», но каким-то чудом сумела вырвать ничью в компенсированное время. Начиналось для «быков» все как нельзя хуже. В концовке первого тайма после прострела Романа Емельянова Налдо Перейра срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме «Краснодар», в составе которого отсутствовал Федор Смолов, прибавил в движении, но не сказать, что моменты у ворот Дмитрия Арапова сыпались. Острота, безусловно, была, но «шмели» организовано действовали в обороне, немногое позволяя сопернику. Правда, «быки» сильно прижали хозяев в эндшпиле встречи и таки додавили. Самый активный в составе краснодарской команды в атаке Виктор Классон обыгрался с Юрием Газинским и, выйдя один на один, не оставил шансов голкиперу «Урала».

Для «Краснодара» это уже третья кряду осечка. В последний раз команда Игоря Шалимова побеждала еще в конце апреля. Кризисным состоянием «черных буйволов» сполна пользуются «Ростов» с «Тереком», сократившие отставание от краснодарцев до одного очка. Уже послезавтра «Краснодар» играет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» и в случае поражения «быки» могут лишиться четвертого места, которое дает право выступать в ЛЕ.

«Урал» - «Краснодар» 1:1

Голы: Налдо, 42 (аг) – Классон, 90+2

«Урал»: Арапов – Кулаков, Балажиц, Табидзе (Новиков, 37), Данцев – Павленко (Фидлер, 58), Емельянов – Манучарян (Лунгу, 68), Бикфалви, Димитров – Ильин

«Краснодар»: Синицын – Калешин (Рамирес, 76), Налдо, Гранквист, Торбинский – Газинский, Каборе – М. Перейра (Жоаозиньо, 61), Жигулев (Мамаев, 46), Классон – Вандерсон

Предупреждения: М. Перейра, Налдо, Гранквист

«Зенит» увозит уверенную победу из Самары

Вопреки всем ожиданиям «Зенит» одержал далеко не самую сложную победу в Самаре над «Крыльями Советов». Питерская команда очень мощно начала поединок и за стартовые десять минут забила два гола усилиями Артема Дзюбы, оформившего третий дубль в сезоне. В двух моментах 28-летний форвард «сине-бело-голубых» переиграл Гиорги Лорию после выходов один на один. Более того, Дзюба отличился еще и ассистом, когда на 35-й минуте первым голом в сезоне отметился Хави Гарсия.

Команда Мирчи Луческу сделала игру за первые 45 минут, обеспечив себе победный результат. На старте второго тайма «Крылья Советов» сумели забить гол престижа, да и то благодаря Браниславу Ивановичу. После удара Джанни Брюно Андрей Лунев отбил мяч прямо в мчавшегося на всех парах сербского защитника, от колена которого мяч и залетел в сетку ворот. После чего «волжане» в течение тайма дважды сотрясли каркас чужих ворот, показав, что сдаваться команда Вадима Скрипченко явно не собиралась.

Тем не менее, победа от «Зенита» никуда не ушла и питерцы хоть немного реабилитировались перед своими болельщиками за домашнее поражение от «Терека». Теперь «сине-бело-голубых» ожидает непростая игра дома с «Краснодаром», от результата которой будет зависеть судьба серебряных медалей и последнего еврокубкового места. В свою очередь «Крылья Советов», еще не обеспечившие себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, в двух заключительных турах встретятся с «Томью» и «Тереком».

«Крылья Советов» - «Зенит» 1:3

Голы: Дзюба, 1, 8, Гарсия, 35 – Иванович, 55 (аг)

«Крылья Советов»: Лория – Зотов, Бато, Зинков (Башкиров, 43), Божин, Ятченко – Брюно, Мияйлович (Надсон, 43), Ткачев (Зуев, 76) – Корниленко, Паскуато

«Зенит»: Лунев – Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 77) – Цаллагов, Гарсия – Молло (Кокорин, 63), Жулиано, Данни (Эрнани, 85) – Дзюба

Предупреждения: Бато, Божин, Зотов

«Рубин» избегает разгромного поражения в Ростове-на-Дону

В центральной встрече тура сражающийся за последнюю еврокубковую путевку «Ростов» уверенно переиграл в родных стенах «Рубин». «Желто-синие» забили по два гола в каждом из таймов.

Одним из главных героев матча стал Сердар Азмун, оформивший дубль. Правда, первый гол иранец, на счету которого в этом сезоне 11 мячей во всех турнирах, забил с явного офсайда. Впрочем, этот гол не сильно повлиял на исход поединка, поскольку «Ростов» значительно превосходил команду Хавьера Грасии и в любом случае одержал бы победу.

Собственно говоря, о победе. Подопечные Ивана Данильянца наверняка добыли бы крупную победу, если бы не расслабились в концовке, ведя со счетом 4:0. Расслабленностью «сельмашей» сполна воспользовалась казанская команда, забив ровно столько мячей, сколько до этого матча пропустил «Ростов» на своем поле в чемпионате – два. У «Рубина» отличились Янн М’Вила и Максим Канунников. Французский хавбек забил дебютный гол за казанцев с момента первого приезда в Россию в 2013-м году.

«Ростов» в последней домашней встрече сезона порадовал своих болельщиков, как игрой, так и результатом. А благодаря очередной осечке «Краснодара», «желто-синие» подобрались на расстояние одного очка от «быков», и если наберут в двух заключительных матчах сезона с «Анжи» и «Оренбургом» максимум очков, могут финишировать на столь желанной четвертой позиции. Правда, лишь в том случае, если «Краснодар» еще потеряет очки.

«Ростов» - «Рубин» 4:2

Голы: Азмун, 7, 51, Полоз, 19, Нобоа, 73 – М’Вила, 75, Канунников, 87

«Ростов»: Медведев – Калачев, Мевля (Симич, 56), Навас, Кудряшов, Киреев (Терентьев, 12) – Ерохин, Гацкан, Нобоа – Полоз, Азмун (Бухаров, 63)

«Рубин»: Рыжиков – Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин – М’Вила, Цакташ (Сонг, 76) – Жемалетдинов (Жонатас, 56), Рочина (Ахметов, 87), Ткачук – Канунников

Предупреждения: Кудряшов – Ахметов

Все результаты 28-го тура:

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