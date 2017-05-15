РОНАЛДИНЬО: «Я знал Месси ещё ребёнком»

Известный в недавнем прошлом футболист Роналдиньо, а ныне посол «Барселоны» рассказал о дружбе с Франком Райкардом и вспомнил, как начинал карьеру Лионель Месси.

— Недавно ФИФА приняла решение, что начиная с чемпионата мира 2026 года в финальной стадии будут участвовать 48 сборных. Многие поклонники не слишком обрадованы этой перспективой. А что думаете вы об увеличении квот?

— Это немного усложняет дело. Думаю, мы все привыкли к другому формату. Я тоже не совсем понимаю, зачем ФИФА пошла на этот шаг. Впрочем, никто из нас пока не знает, как это всё будет проходить, поэтому остаётся набраться терпения и ждать… Трудно делать далеко идущие выводы, насколько это хорошо, поскольку у нас ещё не было такого опыта.

— Первой вашей командой в Европе стал французский «Пари Сен-Жермен». Был ли трудным ваш первый опыт?

— Это были прекрасные времена! Париж замечательный, чудесный город. Я очень его люблю. Мне повезло начать карьеру за океаном бок о бок с выдающимися футболистами, такими как Августин Окоча, Николя Анелька и многими другими. Я очень многому научился в ПСЖ.

— В 2003 году вы перебрались в «Барселону» под начало Франка Райкарда. Вы всегда признавались, что голландец предоставлял вам огромную свободу действий. Выходит, если бы в тот момент вами руководил другой тренер, мы бы не узнали того Роналдиньо, которого обожаем?

— Франк стал для меня лучшим тренером и хорошим другом. Прекрасный человек и отличный профессионал! И, конечно, что может быть лучше, чем когда твой наставник позволяет тебе делать то, что тебе нравится. А он чувствовал, когда ему стоит довериться — причём не только мне, но и остальным игрокам. Это был замечательный этап в моей жизни.

— Именно в составе «Барселоны» в полной мере раскрылся ваш талант игрока. Вы там приобрели массу друзей, а Деку неоднократно называли лучшим из них…

— Наша дружба не ограничивалась раздевалкой и футбольным полем. Мы были друзьями и в обычной жизни. Очень тесно общался и с Тьяго Моттой, Карлесом Пуйолем…

— Насколько важно иметь поддержку друзей в обычной жизни?

— Часто бывает так, что вы работаете вместе, но при этом вас не связывают никакие отношения. А бывает, что дружба продолжается и во внерабочее время. Мне повезло: я трудился на тренировках и играх вместе с приятелями и под началом своего друга. Без сомнения, всё это помогло мне адаптироваться в Европе.

— Насколько хорошо вы помните, что случилось 17 ноября 2005 года?

— У меня очень плохо с памятью на даты.

— В этот день забитый до отказа «Сантьяго Бернабеу» впервые в истории устроил овацию игроку «Барселоны» после эль-класико, несмотря на то, что он оформил дубль в той встрече. И этим игроком были вы…





— Сейчас всё это приносит мне гораздо больше радости. Тогда я даже не отдавал себе отчёта в произошедшем. Когда ты поглощён игрой, то не замечаешь таких вещей… Потом, по истечении многих лет ты оглядываешься назад и понимаешь, что это был исторический, счастливый момент, который выпадает немногим футболистам. И сейчас меня переполняет гордость.

— Нарезки с вашими феноменальными голами до сих пор гуляют в интернете и пользуются бешеной популярностью. А некоторые из них обрели конкретные названия. Вы можете выбрать какой-то один, самый памятный для вас мяч?

— Это невозможно. Невероятно сложно выбрать единственный. Ведь я играл в футбол всё время, что себя помню. Начал я с мини-футбола, потом выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и «Керетаро». Слава богу, мне посчастливилось забить много голов и некоторые из них вышли красивыми.

— В своё время вы заключили контракт с «Барселоной» на сумму €25 млн. Тогда это была просто астрономическая цифра. Но в наши дни футболисты вроде Гарета Бэйла, Криштиану Роналду, Поля Погба и других зарабатывают более €100 млн. Вам не кажется, что спортивная индустрия перешла границы разумного? Неужели это адекватная цена?

— Не знаю, что вам ответить… Я никогда не играл в футбол из-за денег. Но иногда представляется шанс, который ты не можешь упустить. Хотя, честно говоря, я никогда на этом не зацикливался. Для меня всегда главным был сам футбол. И удовольствие, которое я от него получал. Мне повезло: я получал приличные деньги и смог помочь своей семье материально. Вообще, я не слишком хорошо разбираюсь во всех этих денежных вопросах. Считаю, люди сами оценят тебя по достоинству. И те, у кого есть возможность, платят большие суммы за тех, в кого они верят.

— Сейчас все с нетерпением ждут Кубка конфедераций, а меж тем остался всего год до чемпионата мира, в котором примет участие и сборная Бразилии. В последнее время у селесао не всё получалось, но, похоже, сейчас с Тите во главе команды ситуация постепенно улучшается.

— Да, всё отлично. Мы выиграли Олимпийские игры в Рио, здорово смотримся в отборочном турнире. Очевидно, что смена тренера придала команде сил. Я очень доволен. Есть хорошие футболисты, и мы снова начинаем играть в красивый футбол, которого ждут болельщики.

— Это то, что принято называть «jogobonito» (красивая игра. — авт.). Вы приехали в Испанию вслед за Ромарио, Ривалдо и Роналдо. Все эти футболисты внесли нотку радости в испанский футбол. А чем они запомнились помимо этого, на ваш взгляд?

— Все трое были очень талантливыми футболистами. Мы наблюдали за эпохой игроков невероятного масштаба. Они стали частью истории страны и футбола. Мне повезло иметь возможность играть бок о бок с легендами бразильского футбола. Когда я начал выступать за «Барселону», на мне лежала огромная ответственность — именно потому, что я оказался в команде после Ромарио, Роналдо и Ривалдо. Это накладывало колоссальную ответственность.

— Ро-Ри-Ро плюс Кака…

— Именно. Я был просто счастлив. Не помню, чтобы в одной команде играли одновременно четыре игрока, которые уже становились лучшими в мире. Мы вчетвером: я, Роналдо, Ривалдо и Кака — вместе. Я не припоминаю, чтобы такое случалось прежде.

— Неизвестно, увидим ли мы на чемпионате мира сборную Аргентины и её лидера Лионеля Месси. Вам довелось играть с ним вместе. Когда он забил свой 500-й гол за «Барселону», вы, часом, не отправили ему сообщение с напоминанием о том, как вы помогли ему забить первый из этих голов в Альбасете?

— Нет.



— Какие воспоминания остались у вас о Лионеле?

— Он всегда проявлял себя как талантливый игрок и демонстрировал очень качественный футбол. Я всегда с гордостью говорю о нём, потому что знал Месси ещё ребёнком. Я дружил с его отцом и семьёй, поэтому с удовольствием наблюдаю за его карьерой и радуюсь новым достижениям.

— Месси выступает в «Барселоне» под тем же номером, что и вы, — десятым. Он утверждает, что это просто совпадение и не более. Когда ты являешься звездой и видишь, что молодёжь наступает на пятки, как воспринимается преемственность поколений?





— Конечно, испытываешь радость. Если ты видишь новых талантливых игроков, то понимаешь, что футбол будет существовать всегда. Хуже, когда ты смотришь назад и видишь, что за тобой никого нет. А если всё в порядке, это повод радоваться!

— Неймара называют новым Роналдиньо, хотя ему не нравится это сравнение, потому что вы являетесь его кумиром. Ему по силам достичь ваших высот?

— Мне тоже не нравятся сравнения. Он прекрасно играет, и думаю, что скоро придёт его время стать номером один. Я очень этого жду. И не потому, что он бразилец и является моим другом, а потому, что он этого заслуживает как футболист. Но пока на вершине находится Месси, и этим очень осложняет жизнь всем остальным. Но я думаю, что у Неймара будет шанс.

— Вы признавались, что, когда Хосеп Гвардьола возглавил «Барселону», он просил вас остаться в команде, однако вы отказались, сославшись на свою плохую форму.

— Да, мы поговорили, когда он пришёл. Он спросил, почему я не горю желанием поработать с ним. Мы всегда были в хороших отношениях, потому что я дружу с его братом — мы вместе работали в Nike. Поэтому, когда Хосеп принял команду, я воспринял его не как тренера, а как ещё одного друга. Мы хорошо поговорили. Я сказал, что мне нужна новая мечта, новая цель, и он меня понял. Это был откровенный разговор двух друзей.

— Вы вернулись в «Барселону» в качестве посла футбольного клуба…

— Это стало для меня неожиданностью. Очень доволен своей новой ролью и горжусь, что, будучи таким молодым, могу представлять клуб в качестве посла. Мне ещё должны объяснить, что именно я должен делать. Но думаю, что мои функции не сильно изменятся, после того как я ушёл из команды. Так или иначе, я остался послом клуба и принял участие в матчах легендарных игроков «Барселоны». Это очень приятная работа, и я хочу продолжать этим заниматься.



Лев САВАРИ