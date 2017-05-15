Сергей ГРИНЬ: «Выиграли у Динамо, почему бы не выиграть у Шахтера?»

Футболист «Олимпика» Сергей Гринь после победы над «Динамо» (2:1) поделился ожиданиями от грядущего матча с «Шахтером».

- Впереди матч с «Шахтером»…

- Будем стараться вновь добыть с «горняками» очки. Выиграли у «Динамо», почему бы не выиграть у «Шахтера»? (улыбается)

- В текущем сезоне «Олимпику» удачно удается противостоять «Шахтеру». В чем секрет успеха?

- В коллективе и самоотдаче. В этих аспектах в нашем чемпионате «Олимпик» точно никому не уступает, а на данный момент эти качества одни из самых ключевых в нашем футболе.

- Однако последний матч закончился неудачно. Причина в кадровых проблемах или в чем-то другом?

- У нас тогда был небольшой спад: как раз крупно проиграли «Динамо», потом еще одно крупное поражение от «Шахтера»… Сейчас же эмоциональный подъем после двух кряду побед. Думаю, шансы есть.

- Как понимаю, вы в предстоящем матче сыграть не сможете?

- Пока еще точно не могу сказать, поскольку идет разговор между клубами. «Шахтер» уже обеспечил себе чемпионство, поэтому, может быть, разрешат сыграть.