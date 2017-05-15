Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Валерій Лобановський у цифрах і фактах

За кількістю виграних титулів Лобановський займає друге місце після сера Алекса Фергюсона

  • 15.05.2017 18:48
  • 572 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский (слева)
© ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский (слева)

13 травня – роковина по Великому українському тренеру Валерію Лобановському .

За кількістю виграних титулів Лобановський займає друге місце після тренера «Манчестер Юнайтед» сера Алекса Фергюсона. Він виховав в Україні одразу трьох володарів Золотого м’яча: Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка. 37 його вихованців стали заслуженими майстрами спорту. Герой України, кавалер рубінового ордену УЄФА.

За версією World Soccer Лобановський посів 7-ме місце у списку найкращих тренерів в історії футболу. 2017 року УЄФА включила Лобановського в десятку найкращих тренерів європейського футболу з моменту заснування організації 1954-го року.

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.