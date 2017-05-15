13 травня – роковина по Великому українському тренеру Валерію Лобановському .

За кількістю виграних титулів Лобановський займає друге місце після тренера «Манчестер Юнайтед» сера Алекса Фергюсона. Він виховав в Україні одразу трьох володарів Золотого м’яча: Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка. 37 його вихованців стали заслуженими майстрами спорту. Герой України, кавалер рубінового ордену УЄФА.

За версією World Soccer Лобановський посів 7-ме місце у списку найкращих тренерів в історії футболу. 2017 року УЄФА включила Лобановського в десятку найкращих тренерів європейського футболу з моменту заснування організації 1954-го року.