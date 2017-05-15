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ЕЗЕРСЬКИЙ: «Павелко досягне успіху в Дисциплінарному комітеті ФІФА»

Головний тренер збірної України U-15 прокоментував призначення президента ФФУ на нову посаду

  • 15.05.2017 18:42
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ФФУ. Владимир Езерский
© ФФУ. Владимир Езерский

Володимир Єзерський, головний тренер збірної України U-15, про обрання президента ФФУ Андрія Павелка до Дисциплінарного комітету ФІФА.

- Це досягнення. Це великий плюс для Федерації футболу і України в цілому. Адже наш співвітчизник представляє в такому комітеті всю Європу. Найважливіше те, що Андрій Павелко має значний досвід, він 100-відсотково футбольна людина. Андрій не один десяток років працював головою Федерації футболу в Дніпрі, а з 2015 року очолює Федерацію футболу України. Гадаю, він досягне успіху і в Дисциплінарному комітеті ФІФА.

- Те, що Павелко представляє Україну в провідному комітеті ФІФА, звичайно, це великий крок вперед для всіх нас. Ми здобудемо статус і здобудемо досвід, такі необхідні сьогодні для розвитку українського футболу.

Источник — Федерация футбола Украины

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