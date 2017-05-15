ЕЗЕРСЬКИЙ: «Павелко досягне успіху в Дисциплінарному комітеті ФІФА»

Володимир Єзерський, головний тренер збірної України U-15, про обрання президента ФФУ Андрія Павелка до Дисциплінарного комітету ФІФА.



- Це досягнення. Це великий плюс для Федерації футболу і України в цілому. Адже наш співвітчизник представляє в такому комітеті всю Європу. Найважливіше те, що Андрій Павелко має значний досвід, він 100-відсотково футбольна людина. Андрій не один десяток років працював головою Федерації футболу в Дніпрі, а з 2015 року очолює Федерацію футболу України. Гадаю, він досягне успіху і в Дисциплінарному комітеті ФІФА.



- Те, що Павелко представляє Україну в провідному комітеті ФІФА, звичайно, це великий крок вперед для всіх нас. Ми здобудемо статус і здобудемо досвід, такі необхідні сьогодні для розвитку українського футболу.