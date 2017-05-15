Атлетико нацелился на экс-полузащитника Металлиста

29-летний левый вингер «Аталанты» Алехандро Гомес попал в сферу интересов мадридского «Атлетико». Трансфер может состояться уже будущим летом.
В текущем сезоне Гомес провел за «Аталанту» 37 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач. Его ориентировочная стоимость оценивается в €13 миллионов.
С 2013-го по 2014-й годы Гомес защищал цвета харьковского «Металлиста».
Источник — Mundo Deportivo
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