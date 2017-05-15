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Атлетико нацелился на экс-полузащитника Металлиста

Алехандро Гомес может продолжить карьеру в испанском клубе

  • 15.05.2017 18:20
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gazzettaworld.gazzetta.it. Алехандро Гомес
© gazzettaworld.gazzetta.it. Алехандро Гомес

29-летний левый вингер «Аталанты» Алехандро Гомес попал в сферу интересов мадридского «Атлетико». Трансфер может состояться уже будущим летом.

В текущем сезоне Гомес провел за «Аталанту» 37 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач. Его ориентировочная стоимость оценивается в €13 миллионов.

С 2013-го по 2014-й годы Гомес защищал цвета харьковского «Металлиста».

Источник — Mundo Deportivo

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